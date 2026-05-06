TIMO dará un concierto en CDMX como parte de su gira Canto pa No Llorar Tour en el Pepsi Center el jueves 29 de octubre de 2026.

Fans podrán comprar su boletos en la página de Ticketmaster los días:

Preventa Banamex: miércoles 6 de mayo a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 8 de mayo a las 11:00 a.m.

Para tarjetahabientes Banamex la opción es de hasta 3 meses sin intereses a partir de una compra mínima de 3 mil pesos.

Concierto de TIMO en el Pepsi Center (X | @Ticketmaster_Me)

Precio de los boletos para concierto de TIMO en Pepsi Center

Ticketmaster ya liberó el mapa con las zonas disponibles en el Pepsi Center para la venta de boletos, así como el rango de preecios:

General (de pie): 1,227.50 pesos

Corona lounge: 1,736 pesos

Box superior: 1,091.25 pesos

Sección C: 843.25 pesos

Gira de TIMO busca consolidar su crecimiento con nuevo álbum y propuesta escénica renovada

La gira de TIMO por México y Latinoamérica tiene como eje central la presentación de su nuevo álbum “Canto Pa’ No Llorar”, proyecto que marca una nueva etapa creativa.

Este lanzamiento discográfico da nombre al tour, donde la agrupación explora el tropipop moderno con sonidos frescos, consolidando una identidad musical que conecta con nuevas audiencias.

A diferencia de otras bandas, TIMO atraviesa su momento de mayor crecimiento, por lo que esta gira representa su proyecto más ambicioso al apostar por recintos de mayor capacidad.

El tour también busca fortalecer la conexión con fans, al transformar emociones como el despecho en experiencias colectivas donde la música se convierte en celebración y baile.

Finalmente, la agrupación presenta una evolución del show con un concepto visual y musical renovado, diferenciándose de sus presentaciones previas en festivales o escenarios más pequeños.