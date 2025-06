¿Taylor Swift y Lady Gaga? Un video hecho con Inteligencia Artificial publicado en YouTube, reveló cómo sonaría How Bad Do U Want Me con ambas cantantes.

Pues tras pensarse que Taylor Swift de 35 años de edad, tenía alguna colaboración en el disco de Lady Gaga de 39 años de edad, ahora un video de Inteligencia Artificial demostró como sonarían las dos en un dueto.

Así suenan Taylor Swift y Lady Gaga en la canción How Bad Do You Want Me

Un video hecho con Inteligencia Artificial en YouTube de Taylor Swift y Lady Gaga, muestra cómo sonarían ambas en la canción How Bad Do U Want Me:

Si bien este video hecho con inteligencia artificial solo muestra un sneak peak del coro de How Bad Do U Want Me, los fans de Taylor Swift y Lady Gaga ya quieren que se lance completo.

Aunque eso sí, tanto los fans de Taylor Swift como los de Lady Gaga, quisieran que hubiera una colaboración en la vida real de ambas artistas.

De momento, este video hecho con Inteligencia Artificial subido a YouTube, ya se ha hecho viral en redes sociales, e incluso hay quien pensó que era real.

Especialmente ante el detalle de lo bien hechas que están las imágenes de Taylor Swift y Lady Gaga para este sneak peak de cómo sonaría How Bad Do U Want Me.

Fans creen que Lady Gaga colaboró en Mayhem con Taylor Swift (Especial)

How Bad Do U Want Me despertó sospechas de una colaboración entre Taylor Swift y Lady Gaga

Tras la salida del disco Mayhem de Lady Gaga, una canción en particular resonó en los swifties: How Bad Do U Want Me, ya que encontraron similitudes de ritmo con el disco 1989 o Reputation de Taylor Swift.

Incluso hubo quien pensó que Taylor Swift tenía una colaboración en el disco de Lady Gaga en How Bad Do U Want Me.

Incluso aseguraron que Taylor Swift aparecía en los coros de How Bad Do U Want Me de Lady Gaga; sin embargo, en los créditos no aparece y se descartó la idea.

Pero ahora, con el lanzamiento del breve video hecho con Inteligencia Artificial de YouTube muestra cómo sonaría esa canción con ambas cantantes, y los fans no pueden esperar a saber cómo sonaría con las dos.