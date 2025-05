El cuento de la criada 6 lanzó un tráiler con Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) de Taylor Swift, por lo que te dejamos su letra completa.

Una de las regrabaciones más esperadas de Taylor Swift de 35 años de edad, sin duda alguna es Reputation (Taylor’s Version), y ya salió la canción Look What You Made Me Do.

Cabe recordar que hace dos años, se había revelado esta versión en la serie Wilderness .

TENEMOS ADELANTO DE LOOK WHAT YOU MADE ME DO

Letra de Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) de Taylor Swift

No me gustan tus pequeños juegos

No me gusta tu escenario inclinado

El papel que me hiciste hacer

De la tonta, no, no me gustas

No me gusta tu crimen perfecto

Cómo ríes cuando mientes

Dijiste que el arma era mía

No es genial, no, no me gustas

Pero me volví más lista, me volví más fuerte en el momento preciso

Cariño, me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo

Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado en rojo

Lo compruebo una vez, luego lo compruebo dos veces, oh!

Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste...Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

No me gustan las llaves de tu reino

Que una vez me pertenecieron

Me pediste un lugar para dormir

Me dejaste fuera e hiciste una fiesta (¿Qué?)

El mundo sigue, otro día, otro drama, drama

Pero no para mí, no para mí, todo en lo que pienso es el karma

Y luego el mundo sigue, pero una cosa es segura

Quizás yo reciba el mío, pero todos ustedes recibirán el suyo

Pero me volví más lista, me volví más fuerte en el momento preciso

Cariño, me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo

Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado en rojo

Lo compruebo una vez, luego lo compruebo dos veces, oh!

Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste...Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

No confío en nadie y nadie confía en mí

Seré la actriz protagonista de tus pesadillas

No confío en nadie y nadie confía en mí

Seré la actriz protagonista de tus pesadillas

No confío en nadie y nadie confía en mí

Seré la actriz protagonista de tus pesadillas

No confío en nadie y nadie confía en mí

Seré la actriz protagonista de tus pesadillas

(Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste...Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacerMira lo que me hiciste...)

“Lo siento, la vieja Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo”¿Por qué? ¡Oh, porque está muerta!" (Oh)

Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste...Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste...Ooh, mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

Mira lo que me hiciste hacer

¿A quién va dirigida la canción Look What You Made Me Do de Taylor Swift?

El disco Reputation salió en 2017 luego de que Taylor Swift pasara por un rechazo público en redes sociales tras sus problemas con Kanye West, Kim Kardashian y su pelea con Katy Perry.

Esto inspiró a Taylor Swift a hacer varias canciones de Reputation así como su portada; una de ellas fue Look What You Made Me Do.

Por lo que Look What You Made Me Do de Taylor Swift va dirigida a todos sus “enemigos públicos”, pues aborda temas como la venganza y la traición.

También Look What You Made Me Do de Taylor Swift es una canción que puede interpretarse como una forma de independencia y una respuesta a las personas que la hicieron sentir mal en aquellos años.

Las referencias revelan que Look What You Made Me Do de Taylor Swift va dirigida principalmente a Kanye West y a Katy Perry.

Aunque en el video también hay referencias a sus ex novios, junto con la pelea que tuvo con su también ex pareja Calvin Harris.

En el video de Look What You Made Me Do de Taylor Swift también muestra cómo la “antigua Taylor” está muerta, mientras que con Reputation es una nueva etapa para la cantante.

¿Qué dice Taylor Swift al final de Look What You Made Me Do?

Reputation tiene varias canciones memorables para los fans de Taylor Swift, tal y como ha sido Look What You Made Me Do, la cual recientemente se reveló su Taylor’s Version con tráiler de El cuento de la criada 6.

En el videoclip original de Look What You Made Me Do lanzado en 2017, hay una frase que Taylor Swift dice pero ¿cuál es?

Lo que dice Taylor Swift al final de Look What You Made Me Do es “Me gustaría mucho ser excluida de esta historia”.

Esta frase hace referencia al incidente que tuvo en los MTV Video Music Awards en 2009, en donde Kanye West interrumpió su discurso asegurando que Beyoncé merecía más el premio que Taylor Swift.

Esta frase que dice Taylor Swift al final de Look What You Made Me Do, es una manera de cerrar este ciclo, despegándose y renunciando a esta historia pasada.