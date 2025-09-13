Susana Zabaleta -de 60 años de edad- fue la invitada reciente del podcast SongBook.

Fue en este espacio que la cantante y actriz recordó la infancia de muchos al interpretar “Colores en el viento”, canción de Pocahontas.

“Colores en el viento” de Pocahontas vuelve a sonar en voz de Susana Zabaleta

Después de 30 años del estreno de Pocahontas, Susana Zabaleta volvió a interpretar una de las canciones más icónicas de la película.

“Colores en el viento” es probablemente la canción que más de uno recuerda de esta cinta animada y como una de las mejores de Disney.

Susana Zabaleta, cantante. (YouTube/@SongBook_tv / Tomada de video)

En 1995 Walt Disney Feature Animation y Walt Disney Pictures estrenaron Pocahontas, la historia de una powhatan que evita una guerra entre su tribu y los ingleses.

Para Latinoamérica la protagonista contó con dos voces. Por una parte estuvo la actriz Natalia Hencker para los diálogos de Pocahontas.

Mientras que Susana Zabaleta estuvo a cargo de darle voz, pero para las canciones de la película.

Fue así que la cantante estuvo al frente de “Colores en el viento”, tema que cantó prácticamente igual en SongBook.

“Directo a mi infancia”, “De las mejores canciones de Disney” y “Desde entonces me enamoré de Susana” fueron algunos comentarios.

Por su parte, en su reciente interpretación de “Colores en el viento”, Susana Zabaleta contó con acompañamientos en voz y piano.

Lo que recordó todavía más a la película de Pocahontas.

El escándalo de Susana Zabaleta en el aeropuerto por negar entrevistas

El haber interpretado “Colores al viento” de Pocahontas no fue lo único por lo que Susana Zabaleta se convirtió en tendencia esta semana.

Días atrás la actriz y cantante fue captada en el aeropuerto en compañía de su novio Ricardo Perez, de 30 años de edad.

Reporteros buscaban preguntarle a la Zabaleta por su cara durante una presentación de Ángela Aguilar; sin embargo no se mostró dispuesta a hablar.

En medio de la insistencia Susana Zabaleta tropezó con la maleta del comediante, siendo este último quien explotó contra la prensa mexicana.