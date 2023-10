Durante la tare del 10 de octubre, Morat lanzó de manera oficial su nueva canción Someone I Used to Know.

Con esta nueva canción, Morat, la banda colombiana de pop rock latino, se ha convertido en toda una tendencia entre sus fanáticos.

Anteriormente, el material más reciente que Morat había lanzado fueron sus canciones tituladas “Feo” y “Nunca Volvieron”.

Pero ahora una tercera canción se une al repertorio musical de Morat con la llegada de Someone I Used to Know, una canción que está completamente en idioma inglés.

Morat, Someone I Used to Know (Instagram | @morat)

Someone I Used to Know, la nueva canción en inglés con todo y video musical de Morat

Someone I Used to Know es la nueva canción en inglés que llega de la mano de Morat, en una colaboración musical con el compositor y cantante británico James TW.

La canción ya se encuentra disponible en en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music y hasta cuenta ya con video oficial en YouTube.

Dentro de la plataforma de videos, Someone I Used to Know de Morat ya cuenta con más de 170 mil reproducciones.

Número que va incrementando con cada hora que pasa desde el estreno de la nueva canción, así como la aceptación entre los fanáticos de Morat.

En redes sociales, Morat también celebró el lanzamiento de Someone I Used to Know con unas fotografías y videos promocionales de la nueva canción.

Morat, la banda que conquista tanto en inglés como en español prepara nuevas canciones

Morat se ha posicionado, y con justa razón, dentro del panorama musical de la actualidad.

Prueba de ello no solo es la reciente respuesta que tuvieron con el estreno de su primera canción en inglés, Someone I Used to Know.

Pues no tiene mucho que Morat anunció nuevas fechas para el Si Ayer Fuera Hiy Us Tour 2024 en ciudades de Estados Unidos.

Por si fuera poco, de acuerdo con una pista que Morat publicó en su cuenta de Instagram, todavía falta a que lancen otras tres nuevas canciones.

Por lo que sus fanáticos no deben de estar preocupados, pues todavía tendrán Morat y nueva música para un buen rato.