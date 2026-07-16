Sombr retrasa su concierto en el Pepsi Center y sorprende con un nuevo anuncio para los fans.

Mediante un comunicado, Ocesa informó que el show programado para el 22 de julio 2026 pasa al 29 de enero 2027 en el mismo recinto; el boleto ya adquirido será válido durante la nueva fecha.

El motivo por el cual se aplazó el concierto de Sombr no fue revelado, únicamente los organizadores señalaron que se debió a “circunstancias imprevistas”.

Sombr sorprende con nuevo anuncio tras retrasar su concierto en Pepsi Center

Luego de retrasar su show en vivo en el Pepsi Center, Sombr también anunció una segunda fecha de concierto.

La cita de la nueva presentación es el próximo 30 de enero 2027; es decir, un día después del primer concierto.

En cuanto a la preventa de boletos, esta será mediante Ticketmaster el lunes 20 de julio a las 11:00 de la mañana.

Sombr (Sombr / Facebook)

Para quienes quieran prefieran asistir al concierto de Sombr en Pepsi Center en la segunda fecha podrán pedir el cambio hasta el viernes 17 de julio.

Después de esa fecha, informó Ocesa, los cambios estarán sujetos a disponibilidad.

¿Cómo solicitar el reembolso de boletos para Sombr en Pepsi Center por el cambio de fecha?

Clientes que no puedan asistir al concierto de Sombr en Pepsi Center para el 2027, podrán solicitar su reembolso.

Lo único que deben de hacer es ingresar la solicitud, ingresando a la sección “Mis Boletos” dentro de su cuenta Ticketmaster, usando el “Botón de Ayuda”.

El reembolso de boletos estará disponible a partir del 15 de julio en los puntos de venta donde se llevó a cabo la compra.