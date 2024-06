Si hubo alguien que triunfó en Glastonbury 2024, esa sin duda fue Dua Lipa, quien incluso se dio el lujo de invitar a Tame Impala para cantar.

Esto sucedió durante la noche del 28 de junio en Glastonbury 2024, donde Dua Lipa dio uno de los conciertos más largos del festival, con casi tres horas de duración.

Sin embargo, en un momento la cantante decidió cambiar la tónica de su presentación, al subir a Kevin Parker de Tame Impala al escenario

Lo más curioso del caso es que tanto ella como el cantante, no interpretaron ninguna canción de los discos de Dua Lipa, sino una de Tame Impala.

Dua Lipa y Tame Impala en Glastonbury 2024 (Tomada de Video)

Dua Lipa y Kevin Parker cantaron The Less I Know The Better de Tame Impala en Glastonbury 2024

Dua Lipa decidió hacer un pequeño homenaje/reconocimiento a Tame Impala, al cantar The Less I Know The Better en Glastonbury 2024.

De ahí que Kevin Parker acompañara a Dua Lipa en Glastonbury 2024, siendo también un momento curioso para los fans, quienes no esperaban esta versión de The Less I Know The Better de Tame Impala.

Hay que mencionar que The Less I Know The Better es una de la canciones más conocidas de Tame Impala, y también una de las más importantes del proyecto.

Pues marcó el momento en que el grupo dejó de lado su etapa experimental, para centrarse en algo más pop.

Dua Lipa y Tame Impala en Glastonbury 2024 (Tomada de Video)

Kevin Parker de Tame Impala estuvo involucrado en el último disco de Dua Lipa previo a Glastonbury 2024

La aparición de Kevin Parker de Tame Impala en Glastonbury 2024 junto a Dua Lipa no fue gratuita, pues él estuvo involucrado en el disco más reciente de la cantante.

Kevin Parker de Tame Impala produjo y es coautor de varias de las canciones del Radical Optimism de Dua Lipa, último disco de la cantante antes de Glastonbury 2024.

De ahí la buena relación entre artistas y que Dua Lipa decidiera que Kevin Parker la acompañara en su presentación.

Pues además de cantar The Less I Know The Better, Kevin Parker también estuvo en Houdini, aunque aquí sólo tocó la guitarra y no cantó al lado de Dua Lipa.

Dua Lipa - The Less I Know The Better (#Glastonbury 2024) (feat. Tame Impala) pic.twitter.com/cWznorYy8w — @ikevin.bsky.social (@TheiKevin) June 28, 2024

Con información de X.