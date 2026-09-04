Siddhartha confirmó un concierto más en el Estadio GNP Seguros para 2027, tras lograr sold out en sus dos shows en el Palacio de los Deportes este año.

Durante una conferencia de prensa, Siddhartha confirmó su regreso al Estadio GNP Seguros tras su emblemático concierto en 2023.

Siddhartha regresará al Estadio GNP Seguros en 2027

Jorge Siddhartha González reveló en su conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes, que en 2027 se presentará en el Estadio GNP Seguros.

Hasta el momento, Siddhartha no ha dado a conocer la fecha del concierto o el día que inicia la preventa para su concierto.

Concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes (Siddhartha)

No es la primera vez que Siddhartha se presenta en el Estadio GNP Seguros, pues el 9 de diciembre de 2023 lo hizo para cerrar su gira 00:00 Tour.

Este concierto fue de los más importantes en la carrera del cantante, pues reunió a más de 60 mil personas.

Siddhartha logró sold out en sus dos conciertos en el Palacio de los Deportes

La primera noche de Siddhartha en el Palacio de los Deportes fue especial, pues el cantante hizo un recorrido por su trayectoria musical hasta llegar a su último álbum Radio Nostalgia.

Siddhartha logró sold out en sus dos conciertos del 3 y 4 de septiembre, por lo que cerró su año en la CDMX a lo grande.

La gira de Siddhartha continúa en otros estados:

17 de septiembre: Auditorio GNP Seguros en Puebla

18 de septiembre: Coliseo La Concordia, Orizaba

19 de septiembre: Auditorio Benito Juárez, Veracruz

2 de octubre: Auditorio Telmex, Zapopan

24 de octubre: Festival Tecate Península, Tijuana

31 de octubre: Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga, San Luis Potosí

6 de noviembre: Teatro de los Héroes, Chihuahua

7 de noviembre: Lienzo Charro, Ciudad Juárez

12 de noviembre: Auditorio Banamex, Monterrey

13 de noviembre: Auditorio Parque Las Maravillas, Saltillo

3 de diciembre: Circo Teatro Renacimiento, Campeche

4 de diciembre: Auditorio Coca Cola La Isla, Mérida

5 de diciembre: Plaza de Toros de Cancún, Cancún

11 de diciembre:Auditorio Telmex, Zapopan

16 de diciembre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro