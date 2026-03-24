En el marco de las tensiones por el conflicto en Medio Oriente, la cantante colombiana Shakira ha pospuesto sus conciertos en la India, Doha y Abu Dabi.
Los conciertos que Shakira ha tenido que posponer por el conflicto en Medio Oriente se tenían programados para:
- 1 de abril de 2026 en el Estadio 974 de Doha, Qatar
- 21 de noviembre de 2026 en el Offlimits Music Festival de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
- 10 y 15 de abril en el Feeding India Concert de Bombay y Nueva Delhi en la India, respectivamente
Asimismo, Shakira también pospuso su concierto en Jordania del 28 de marzo hasta noviembre de 2026.
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