En el marco de las tensiones por el conflicto en Medio Oriente, la cantante colombiana Shakira ha pospuesto sus conciertos en la India, Doha y Abu Dabi.

Los conciertos que Shakira ha tenido que posponer por el conflicto en Medio Oriente se tenían programados para:

1 de abril de 2026 en el Estadio 974 de Doha, Qatar

21 de noviembre de 2026 en el Offlimits Music Festival de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

10 y 15 de abril en el Feeding India Concert de Bombay y Nueva Delhi en la India, respectivamente

Asimismo, Shakira también pospuso su concierto en Jordania del 28 de marzo hasta noviembre de 2026.

Shakira ofreció su penúltimo concierto en la CDMX en el estadio GNP Seguros. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

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