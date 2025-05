Se So Neon en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto

Hwang So-yoon, de 27 años, y mejor conocida como Se So Neon regresa a nuestro país para sumarse a la agenda de conciertos en México 2025.

Concierto de Se So Neon en México del que ya te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Se So Neon en México

Se So Neon regresa a México como parte de su gira <NOW> North American Tour 2025! de la cual te dejamos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto a continuación, para que no te la pierdas:

Fecha: 2 de octubre 2025

Lugar: Teatro Metropólitan

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado especial

Precio de boletos: Aún sin costos oficiales

Preventa Banamex: 20 de mayo 2025 a las 10:00 de la mañana

Venta Fans: 20 de mayo 2025 a las 10:00 am

Venta anticipada Spotify: 20 de mayo 2025 a las 12:00 en punto

Venta general y taquillas del Teatro Metropólitan: 21 de mayo 2025 a las 10:00 de la mañana

El Teatro Metropólitan vibrará con SE SO NEON este próximo 2 de Octubre🎸❤️✨ ¡Nos vemos en <NOW> North American Tour 2025! #PreventaBanamex: 20 de Mayo - 10:00 a.m. pic.twitter.com/VX0vbUXx2Q — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 16, 2025

Se So Neon regresa a México con concierto en el Teatro Metropólitan

Por tercera ocasión regresa a México en concierto la surcoreana Se So Neon con lo mejor de su música.

Pues en esta ocasión Se So Neon estará presentando su más reciente sencillo “Twit Winter” (멍청이겨울), el cual ha estrenado precisamente hoy 16 de mayo de 2025.

Además de hacer oficial la gira <NOW> North American Tour 2025! de Se So Neon con única fecha en México en el Teatro Metropólitan.

Recinto el cual se encuentra en Avenida Independencia número 90 de la Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Por otra parte, pese a que aún no se conoce el precio de boletos para ver en concierto a Se So Neon en México, el tipo de localidades ya se ha revelado.

Por lo que el mapa con tipo de boletos para el concierto de Se So Neon en el Teatro Metropólitan será de la siguiente forma:

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad