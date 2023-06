Rosalía quiere usar un vestido de esta exclusiva diseñadora en su boda con Rauw Alejandro y era de esperarse.

Tras casi 2 años de novios, Rauw Alejandro le propuso matrimonio a Rosalía y lo revelaron en su colaboración “Beso”, donde mostró su anillo de compromiso.

La pareja no ha dado detalles de su boda, pero en une reciente entrevista en El Hormiguero, Rosalía dio detalles de cómo quiere que sea este evento tan especial.

En cada entrevista que asisten Rosalía, de 30 años de edad, y Rauw Alejandro, es imposible que no los cuestionen sobre su boda.

Rosalía fue cuestionada en El Hormiguero sobre su boda y, con risas, contó que primero va terminar su gira con Motomami y luego comenzará con los preparativos de su boda.

La cantante contó que tiene varios vestidos en su guardarropa que le gustaría usar, pero le agradaría usar un vestido de Vivianne Westwood.

Las diseñadoras más populares entre las famosas casaderas son Vera Wang y Vivianne Westwood, quien murió el pasado 29 de diciembre.

La casa de moda de Vivianne Westwood se ha destacado por elaborar diseños para novias modernas, en las que combina la alta costura con moda libre .

Por otro lado, Rosalía narró que su boda quiere que sea especial y esté acompañada, de amigos y familiares.

“En familia a lo mejor, tranquilo”, dijo Rosalía sobre su boda, aunque con la planeación no descarta que termine siendo una boda en grande.

Rosalía contó que Rauw Alejandro le pidió matrimonio de una “manera muy bonita” en Puerto Rico, específicamente en la casa de los abuelos del cantante.

Rauw Alejandro y Rosalía se comprometieron el 1 de enero, según contó la cantante, en medio de fuegos artificiales, emoción y nervios.

“Yo no esperaba y de golpe él veo que se me arrodilla, y que buscaba algo y no lo podía sacar (...) y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puse llorar claro”

Rosalía