Tal y como lo habían adelantado, Ricardo Peralta de 36 años de edad, ya estrenó su canción “Infames” con César Doroteo.

Canción del influencer Ricardo Peralta con César Doroteo es perfecta para su siguiente funa e incluso ya hasta tiene video en YouTube.

“Infames”, la canción de Ricardo Peralta con César Doroteo con video de YouTube

Con video en la plataforma de YouTube es como Ricardo Peralta con César Doroteo han estrenado “Infames”, canción que desde ya se perfila para ser perfecta para su siguiente funa; acá el clip:

“Infames”, canción de Ricardo Peralta con César Doroteo gusta pese a la funa

Pese a la funa de siempre, Ricardo Peralta con César Doroteo la están rompiendo con su canción “Infames” con video en YouTube.

Pues luego de estrenar apenas hace unas horas “Infames” con video en YouTube ya suman casi 15 mil vistas y cientos de comentarios.

Comentarios sobre “Infames”, canción de Ricardo Peralta con César Doroteo que sorprende, pues su tema con video en Youtube está gustando más de lo que se esperaba pese a la funa.

“Ya tenemos canción ante cualquier funa. TIKTIK BOOM”, “ya me urge perrear esta canción en vivo!!!!”, “ Amé. Nos dieron baile, nos dieron tiradera”, son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los internautas para “Infames”, la canción de Ricardo Peralta con César Doroteo.

Y por lo que hasta los seguidores hicieron burla de la funa constante a la que Ricardo Peralta y César Doroteo han caído por sus polémicas declaraciones.

Asegurando que ante todo seguirán apoyando a Ricardo Peralta y César Doroteo “ las tías más funadas del internet, pero las más amadas por su comunidad. Aquí nos quedamos y no nos vamos”.

Pues la canción “Infames” de Ricardo Peralta y César Doroteo que se perfilaba para su siguiente funa con video de YouTube ya es todo un éxito.

Tanto que los fans de Ricardo Peralta y César Doroteo esperan pronto escucharla en vivo “Infames”: “Me encanta ! Y aquí nos quedaremos con estas Infames a pesar de Ricardo Peralta jajaja”.