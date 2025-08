Pese a que Ricardo Peralta es uno de los exhabitantes más odiados, sus fans quieren verlo dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

A días de que La Casa de los Famosos México 2025 arrancara transmisiones, seguidores de Ricardo Peralta le han pedido estar en las galas, pre-galas y post-galas.

Por lo que vía redes sociales, El Torpecillo, de 36 años de edad, ya les dio una respuesta.

¿Ricardo Peralta volverá a La Casa de los Famosos México 2025? Esto respondió a las peticiones de sus fans

Ricardo Peralta sabe que puede ser parte de La Casa de los Famosos México 2025, ya que producción invita a exhabitantes a ser parte de las galas del reality show.

Sin embargo, Ricardo Peralta no quiere estar en los programas que se transmitan en televisión abierta y en Vix de La Casa de los Famosos México 2025.

“Gracias, pero no”, dice y aclara que sí hablará del reality en su canal de YouTube.

"Que quieren que vaya la próxima semana a las galas y a la pre y a la post. Gracias pero por el momento, no gracias, ahí en mi canal de YouTube estaré dando mis opiniones" Ricardo Peralta

Ricardo Peralta (@torpecillo / Instagram)

Asimismo, revela qué habitantes son sus favoritos para permanecer y, si es posible, ganar los 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 2025. Ellos son:

Abel Saenz, de 25 años

Ninel Conde, de 48 años

Aldo Tamez, de 26 años

Ricardo Peralta no será parte de La Casa de los Famosos México 2025 (@torpecillo_ / Red Social X)

Aplauden decisión de Ricardo Peralta sobre La Casa de los Famosos México 2025

Para sorpresa del propio Ricardo Peralta, sus fans y detractores aplaudieron su decisión sobre La Casa de los Famosos México 2025.

El séquito de Ricardo Peralta lo celebra ya que producción de La Casa de los Famosos México 2025 no le pagará por su participación a menos que se convierta en un invitado recurrente.

Ricardo Peralta (@torpecillo_ / Instagram)

Debido a que su presencia podría generar hate en redes sociales, fans le piden ahorrarse el mal momento.

Mientras que sus detractores que nadie olvida su comportamiento en el reality show, razón por la que no quieren verlo en La Casa de los Famosos Mexico 2025 ni en ningún lado.

Una lluvia de burla y sarcasmo cae sobre él:

”Ora, si nadie te quiere ver, ya ni en tu canal te quieren ver, imagínate“, ”Miedito se llama“, ”Y como para qué? Fuiste de los que salieron más funados la temporada pasada“,

”Quien te quiera ver come mocos“, ”Ricardo Peralta le dice NO, a la casa de los famosos. Lamentablemente la casa de los famosos no le preguntó nada“,

”Qué bueno bb, porque de por si casi ni las vemos y estando tú, pues menos“, expresan en la red social X.

¿Por qué Ricardo Peralta no quiere ser parte de La Casa de los Famosos México 2025?

No está claro si Ricardo Peralta se niega a ser parte de La Casa de los Famosos México 2025 porque no le pagarán o porque el hate que cae sobre él desde su participación en el reality.

Ricardo Peralta (Captura de video)

Pese a que ya pasó casi un año desde su participación en La Casa de los Famosos México 2024, nadie olvida que Ricardo Peralta mostró una cara que nadie conocía.

Además de ser parte del equipo de Adrián Marcelo, de 35 años de edad, El Torpecillo pecó de soberbio así como jugó a ser víctima para ganarse el apoyo de la comunidad LGBT.

Por lo que audiencia expresó su desagrado hacia sus desatinados comentarios y sus exagerados modismos.

El influencer perdió miles de seguidores en Instagram, incluso, sus amigos dieron de baja su red social para frenar el hate en su contra.

Sin embargo, Ricardo Peralta se dio cuenta de su triste realidad cuando fue abucheado en la alfombra roja de la película Wicked.