Residente -de 45 años de edad- anunció su último disco y de paso confirma su retiro de la industria musical.

Con un mensaje contundente, Residente confirmó que su último álbum llevará por nombre “Las letras ya no me importan”.

El rapero puertorriqueño compartió en su cuenta de Instagram un cortometraje anunciado su proyecto, en donde profundiza sobre sus miedos ante la evolución de la música.

El video se acompaña de un mensaje en el que el cantante reconoce que no tiene los mismos ánimos que hace 20 años, y ahora quiere explorar nuevas facetas en su carrera artística.

Residente anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, “Las letras ya no me importan”, mediante un original cortometraje.

Este regreso musical llega tras 6 años desde su última producción discográfica, confirmando que con este le dice adiós a su carrera de cantante.

“Hace mucho que no salgo.. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas...”

Residente