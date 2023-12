René, mejor conocido como Residente de Calle 13, sorprendió a sus fanáticos con una revelación que hizo acerca de su más grande éxito “Atrévete-te-te”.

Esto, por la referencia que puso sobre Palestina.

Fue por medio de un video que Residente -de 45 años de edad- se dijo profundamente avergonzado por haber escrito un verso desde la desinformación.

Lo cual fue toda una sorpresa, pues “Atrévete-te-te” es una canción que se incluyó en su primer disco homónimo Calle 13, misma que hasta la fecha sigue siendo una de las favoritas.

Sin embargo, Residente lanzó una importante reflexión en torno a lo que está pasando entre Israel y Palestina en la franja de Gaza.

Residente explicó los motivos por los cuales decidió posponer sus próximos lanzamientos, de su nuevo disco y videos, siendo lo ocurrido con Palestina su principal razón.

Por lo que comentó el cantante, no quiere ser indiferente ante lo que está pasando en franja de Gaza, por lo que tomó la decisión desde meses atrás:

“[...] desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”.

Fue así que durante su discurso, Residente hizo alusión a su exitosa canción de “Atrévete-te-te”, pero no de una manera agradable; pues hay un verso del que se arrepiente el cantante.

Esto porque al parecer en su momento le fue muy fácil escribir la frase “que va a explotar como palestino”, un verso que Residente dijo ya haber cancelado de sus conciertos.

Pues lamento no haber estado informado de lo que ocurría con Palestina desde ese entonces, pues en el verso hacía una clara referencia a los bombardeos de la zona.

“Cuando yo escribí Atrévete no tenía ni idea de lo que sucedía en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos ‘que va a explotar como palestino’. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito”.

Residente