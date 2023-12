¿Cuándo sale el nuevo disco de Residente? René Pérez Joglar -de 45 años de edad- lo pospuso por la guerra de Israel contra Hamás.

Fue el martes 12 de diciembre cuando Residente dio a conocer que llevaba casi dos meses posponiendo el lanzamiento de su nuevo disco y de varios videos. ¿Por qué?

“Se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”, explicó Residente.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Residente expresó su pesar por la guerra de Israel contra Hamás.

“No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto”.

René Pérez Joglar, 'Residente'