La música latina está de luto, tras la muerte del reconocido salsero Rafael Ithier a los 99 años de edad, mismo inspiró a Bad Bunny en su canción NUEVAYoL.

Pero ¿quién fue Rafael Ithier? Te contamos lo que sabemos del salsero que inspiró a Bad Bunny.

¿Quién es Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny?

Rafael Ithier fue un reconocido salsero, que nació el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, Puerto Rico, conocido por ser el fundador de la orquesta El Gran Combo.

Por lo que bajo la dirección de Rafael Ithie durante más de seis décadas, la orquesta El Gran Combo se convirtió en la institución musical de la salsa y por lo que fue conocida como “La Universidad de la Salsa”.

Rafael Ithier, el salsero que inspiró NUEVAYoL de Bad Bunny (Especial )

¿Qué edad tenía Rafael Ithier?

Al momento de su muerte Rafael Ithier tenía 99 años de edad.

¿Quién era la esposa de Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny?

Carmen Soto -se desconoce su edad-, ahora viuda, era la esposa del salsero Rafael Ithier.

¿De qué signo zodiacal era Rafael Ithier?

El signo zodiacal del salsero Rafael Ithier era Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny?

Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny tuvo 5 hijos junto a sus esposa Carmen Soto:

Carlos Ithier -se desconoce su edad- Pedro Ithier -se desconoce su edad- Mérida Ithier -se desconoce su edad- Maritza Ithier -se desconoce su edad- Ivonne Ithier -se desconoce su edad-

¿Qué estudió Rafael Ithier?

Rafael Ithier planeaba estudiar Administración Comercial y Derecho, sin embargo, su pasión por la música lo llevó a abandonar la escuela.

Mientras que la formación musical de Rafael Ithier fue mayormente autodidacta, por lo que era un músico nato.

¿En qué trabajó Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny?

Rafael Ithier, el salsero que inspiró a Bad Bunny tuvo una vasta carrera musical como fundador y director de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico.

Entre los álbumes más emblemáticos y que definieron el sonido de “La Universidad de la Salsa” de Rafael Ithier se encuentran:

Acangana (1966)

El Gran Combo en Navidad (1973)

Numero 7 (1975)

Aquí No Se Sienta Nadie (1979)

La Universidad de la Salsa (1983)

Nuestra Música (1985)

25th Anniversary (1987)

¡Amame! (1989)

Sin Salsa No Hay Paraíso (2010)

Mientras que Rafael Ithier dejó varios himnos de la salsa a nivel mundial, entre los mejores: “Un Verano en Nueva York”

“Ojos Chinos”

“Me Liberé”

“Y No Hago Más Ná”

“El Jala Jala”

“Azuquita Pal Café”

“No Hay Cama Pa’ Tanta Gente”

“La Fiesta de Pilito”

“Ácana” (o “Acangana”)

“Brujería”

“Cupido”

“Timbalero”

“Garantía”

A lo largo de su carreta musical Rafael Ithier recibió los varios premios y reconocimientos entre ellos:

Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy (2015).

Premios Grammy Latinos (incluyendo Mejor Álbum de Salsa por Arroz con Habichuela en 2007).

Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria de Billboard, 2002).

Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2024).

Premios Internacionales como el “Calendario de Plata” (México) y el “Congo de Oro” (Colombia).

Rafael Ithier, el salsero que inspiró NUEVAYoL de Bad Bunny (Especial / Chris Pizzello/Invision/AP)

Muere Rafael Ithier, el salsero que inspiró NUEVAYoL de Bad Bunny

Rafael Ithier, el salsero que inspiró NUEVAYoL de Bad Bunny ha muerto a los 99 años de edad, así lo dio a conocer en sus redes sociales la orquesta que fundara el músico, El Gran Combo.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”. El Gran Combo

La causa de la muerte no se dio a conocer, medios locales apuntan que Rafael Ithier falleció por complicaciones de salud por su edad.

Ante la lamentable muerte del salsero Rafael Ithier, el cantante Bad Bunny lamentó el hecho con varias publicaciones en sus redes sociales, para recordar el legado del fundador de El Gran Combo.

Así como Bad Bunny recordó la música de Rafael Ithier, con varios videos, para compartir con sus fans la música de su ídolo.