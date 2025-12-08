Ha muerto a los 99 años de edad, el músico, arreglista, compositor, pianista y salsero puertorriqueño, Rafael Ithier quien inspiró NUEVAYoL de Bad Bunny.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal. Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo”. El Gran Combo

La causa de la muerte del salsero Rafael Ithier no se dio a conocer, sin embargo medios locales apuntan que se debió a complicaciones de salud por su avanzada edad.

A Rafael Ithier se le recordará por sus más de 40 álbumes y éxitos como “Jala Jala”, “Me Liberé”, “Y No Hago Más Ná” y “Un Verano en Nueva York”, esta última inspiró a Bad Bunny para crear Nuevayol.

Bad Bunny se despide de Rafael Ithier, el salsero que inspiró NUEVAYoL

A través de sus redes sociales Bad Bunny se despidió de su ídolo Rafael Ithier, tras su muerte y quien fuera el salsero que inspiró NUEVAYoL.

Con varios posteos en el que el puertorriqueño Bad Bunny recordó la música del salsero Rafael Ithier, así como con un mensaje en que reconoció al maestro de la salsa.

Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corillo y la familia más grande del mundo, porque El Combo no es solo una orquesta, es parte del alma y la cultura de un pueblo; El Gran Combo es Puerto Rico y en el mundo entero suena nuestra bandera. Que viva por siempre Rafael Ithier. Bad Bunny

El tema N UEVAYo de Bad Bunny incorpora un sample de canción Un Verano en Nueva York, interpretada por Andy Montañez y la orquesta fundada por Rafael Ithier , El Gran Combo de Puerto Rico.