Burt Bacharach, el legendario compositor que murió a los 94 años, fue un músico famoso por componer ‘The Look of Love’, ‘Walk on By’ y decenas de éxitos más.

Como la dupla Lennon-McCartney y Carole King, Burt Bacharach era conocido por su ingenio para crear canciones instantáneamente pegajosas.

Las cuales se convirtieron en decenas de éxitos de la década de 1950 al siglo XXI.

Estas composiciones de Burt Bacharach fueron tan diversas que no sólo se limitaron a los éxitos de la radio, también se podían disfrutar en bandas sonoras para películas.

Así, Burt Bacharach podía presumir de ser uno de los pocos músicos ganadores de tres de los premios más importantes en la industria artística de Estados Unidos:

Premio Grammy

Premio Oscar

Premio Tony

Burt Bacharach (Reed Saxon / AP)

Burt Bacharach creó canciones para artistas de todos los géneros

Burt Bacharach murió el miércoles 8 de febrero en su casa de Los Ángeles por causas naturales, según informó su publicista Tina Brausam.

Aunque Dionne Warwick fue su intérprete favorita, Burt Bacharach también creó material de primera para cantantes como:

Aretha Franklin

Dusty Springfield

Tom Jones

Elvis Presley

The Beatles

Frank Sinatra

Así, Burt Bacharach logró el éxito tanto en la industria de la música grabada, como en el teatro y el cine, obteniendo:

8 Premios Grammy

Premios en Broadway por componer la música de “Promises, Promises”

3 Premios Oscar por la música de ’Dos hombres y un destino’ , ‘Raindrops Keep Fallin on My Head’ y ‘Best That You Can Do’

Burt Bacharach (Reed Saxon / AP)

Burt Bacharach: Su amor por la música surgió en los clubes de jazz cuando era menor de edad

Burt Bacharach nació en Kansas City, Missouri, pero pronto se mudó a Nueva York. Su padre era columnista y su madre pianista, ella lo impulsó a estudiar música.

En su libro de memorias “Anyone Who Had a Heart”, publicado en 2013, Burt Bacharach contó que en su juventud estaba más interesado en los deportes.

Pero practicaba el piano cada día después de la escuela, para no decepcionar a su madre.

Esto lo llevó a colarse a los clubes de jazz cuando todavía era menor de edad y así escuchar a grandes como Dizzy Gillespie y Count Basie.

“Eran tan increíblemente emocionantes, que de pronto me interesé en la música de una forma que nunca antes lo había hecho. Lo que escuché en esos clubs me cambió la cabeza”. Burt Bacharach

Burt Bacharach (Luca Bruno / AP)

Con información de AP