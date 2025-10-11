Medios locales han confirmado la muerte de la actriz estadunidnese Diane Keaton a los 79 años de edad.

Por ahora no se dieron a conocer las causas de la muerte de la actriz Diane Keaton, sin embargo, el vocero de la familia de precisó que el lamentable fallecimiento sucedió en California, Estados Unidos; además de pedir privacidad ante los hechos.

Diane Keaton será recordada como un ícono del cine Hollywoodense y musa del director Woody Allen de 89 años, tras protagonizar varias de sus películas.

¿De qué murió Diane Keaton? La actriz tenía 79 años de edad (Especial )

Nota en desarrollo...