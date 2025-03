El Vive Latino 2025 promete ser un festival inolvidable, pero para los fans de Molotov su show seguro dejará opiniones encontradas.

¿Por qué? Molotov anunció que no podrá presentarse con su alineación original, debido a problemas de salud de uno de sus integrantes .

A través de una publicación en Instagram, Molotov informó el 10 de marzo de 2025 que Ismael, ‘Tito’ Fuentes tendrá que ausentarse del Vive Latino 2025.

Pero, para garantizar que su presentación tendrá la misma calidad de siempre, Molotov anunció que otro músico igual de talentoso y querido que ‘Tito’ Fuentes lo reemplazará. ¿De quién se trata?

Molotov compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde explicó los motivos de ‘Tito’ Fuentes para ausentarse del Vive Latino 2025.

En el texto, el músico señala que necesita rehabilitarse física y mentalmente para volver a los escenarios.

Es por ello que ha decidido enfocarse en su rehabilitación, lo que le impedirá estar en el Vive Latino 2025.

"Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%"

‘Tito’ fuentes señaló que mientras se recupera, su lugar será ocupado por Jay de la Cueva, de 47 años de edad.

Ante ello, ‘Tito’ Fuentes y el resto de la banda destacaron que Jay es uno de los miembros fundadores de Molotov, por lo que seguramente ofrecerá un gran show con el resto del grupo.

La noticia de que Molotov no se presentará en el Vive Latino 2025 con su alineación original generó opiniones encontradas entre los fans de la banda.

Hubo quienes lamentaron que ‘Tito’ Fuentes no pueda acudir al festival, señalando que Molotov sonará muy “extraño” sin el músico.

"Molotov no es Molotov sin Tito. Pero pa’ qué me quejo si ni voy a ir al concierto“; ”Como vrg le doy me enoja a esto?“; ”Uchale! Me encanta Jay pero Molotov sin Tito sonará extraño 😢“.

Comentarios de fans de Molotov