Paulo Londra es tendencia hoy 12 de abril y no porque 25 años de edad, sino por su polémica vida amorosa.

El rapero y cantante de género urbano, Paulo Londra, regresó a la música en 2023 después de retirarse por un conflicto legal con la disquera Big Ligas.

Ahora, por ser día de su cumpleaños, Paulo Londra se hace tendencia por su polémica vida amorosa con la madre de sus dos hijas y su actual novia.

Paulo Londra es uno de los grandes referentes del género urbano en Argentina; ahora, con su regreso a la musica, todavía no se salva de los problemas.

Su exnovia y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno, y su actual novia, Martina Quetglas, se envuelven en un escándalo.

La historia de amor de Paulo Londra con la madre de sus hijos, comenzó en la secundaria y fue en el año 2015 cuando su relación se formalizó.

En abril de 2020, Paulo Londra contó que iba a ser papá por primera vez: Isabella Naomi nació en julio de ese año.

Después, en septiembre del 2021, Paulo Londra y Rocío confirmaron que estaban esperando una segunda hija.

Y aunque todo parecía estar bien, la pareja anunció su separación.

Rocío Moreno comentó que sufrieron una crisis de pareja en plena pandemia y fue ese el motivo de separación.

Aparte de que el cantante se ausentaba mucho de casa.

Independiente de las polémicas a raíz de su separación con Rocío Moreno y de los conflictos legales sobre el tema de la pensión de sus hijas, Paulo Londra encontró el amor de nuevo.

Precisamente con una joven llamada Martina Quetglas y con quien también tenía historia.

A Martina Quetglas la conocía del colegio y se había reencontrado en un evento de exalumnos.

“¿Qué te voy a decir? Yo la amo y me encanta la relación que tenemos porque fuimos al mismo curso de la secundaria juntos, pero nos conocimos, nos volvimos a encontrar, ya de grandes, sabiendo valorar más las cosas, con muchos amigos en común”.

Después de varios meses de ocultar su amor, ahora la pareja no ha dejado de subir publicaciones en redes sociales donde se ven más enamorados que nunca.

Paulo Londra no puede festejar su cumpleaños 25 de forma tranquila, después de que su vida amorosa se hace destacar.

Su ex, Rocío Moreno, y su actual novia, Martina Quetglas, tuvieron un fuerte enfrentamiento en redes sociales.

En febrero del 2023 se dio a conocer que la ex y la nueva novia tuvieron un cruce de palabras.

Todo comenzó cuando Martina quiso comunicarse con la ex de Paulo Londra por medio de Instagram, y Rocío Moreno compartió la captura de pantalla.

Donde se ve cómo intenta hablar con ella; en la descripción de la pantalla le puso ‘cínica’.

La actual novia respondió con un mensaje donde comenta que lo que hace es para ganar fama .

“Cínico es falsear un chat, para hacer circo en las redes. No tiene otra forma de buscar fama que, metiendo las nenas en el medio, yo no me meto en asuntos ajenos y es la última vez que contesto algo que hablan sin saber

Martina Quetglas