Joe Jonas es un músico, cantante y actor originario de Estados Unidos, conocido por ser parte del grupo de pop Jonas Brothers, el cual formo con sus hermanos Kevin y Nick Jonas.

Tras su debut en 2006 con los Jonas Brothers, formo parte del documental Jonas Brothers: Living the dream y posteriormente participaron en la película Camp Rock.

¿Quién es Joe Jonas? El músico y actor de Estados Unidos

Joseph Adam Jonas es un cantante y actor originario de Casa Grande, Arizona, integrante de los Jonas Brothers.

Los Jonas Brothers se convirtieron en personajes destacados de Disney Channel apareciendo en proyectos como Camp Rock 2: The final Jam y Jonas, en 2009.

Joe Jonas (Instagram/@joejonas)

¿Qué edad tiene Joe Jonas?

Joe Jonas nació el 15 de agosto de 1989; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Joe Jonas?

Joe Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner, pero se divorciaron en 2023.

¿Cuál es signo zodiacal de Joe Jonas?

Joe Jonas es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Joe Jonas?

Joe Jonas tiene dos hijas, Willa y Delphine Jonas.

Joe Jonas (Instagram/@joejonas)

¿Qué estudió Joe Jonas?

Joe Jonas estudió la preparatoria en la Eastern Christian High School en North Haledon y terminó sus estudios en casa tras iniciar su gira musical.

¿En qué ha trabajado Joe Jonas?

Joe Jonas inició su carrera en el grupo que formó con sus hermanos, Jonas Brothers y debutaron en 2006 con el álbum It’s About Time.

Tras lanzar su segundo álbum, Disney Channel lanzó su serie documental llamada Jonas Brothers: Living the dream y posteriormente lanzaron la serie Jonas.

El tercer álbum de los Jonas Brothers se estrenó siendo el número uno en la lista Billboard 200.

Joe Jonas también es actor y participó en las tres películas de Camp Rock.

Los Jonas Brothers decidieron separara en 2014 y Joe Jonas lanzó su carrera en solitario; también fue coach de The Voice.