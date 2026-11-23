Joe Jonas pide a fan que no lo toque durante un concierto en California y sus fans piden respeto para el cantante.
El pasado 22 de noviembre, Joe Jonas ofreció un concierto en el Golden Center en Sacramento, California, y bajó del escenario para interpretar “Backwards” con una fan, pero vivió un momento incómodo.
Joe Jonas pone un alto a fan que lo cocaba durante un concierto en California
Durante su concierto en California, Joe Jonas decidió bajar para interpretar una canción con una de sus fans y otras asistentes aprovecharon para convivir con él.
Sin embargo, una de las fans insistía en tocar el cuello, brazo y mano de Joe Jonas, por lo que el cantante le pidió amablemente que dejara de hacerlo: “Por favor, no hagas eso cariño”.
Joe Jonas se mostró tranquilo y gentil al pedirle a su fan que dejara de tocarlo.
La fan insistía en tocar a Joe Jonas, por lo que un miembro de se seguridad le pidió que dejara de hacerlo.
Algunas usuarias de redes sociales mencionan que varias fans comenzaron a tocar el rostro y cuello de Joe Jonas cuando bajo del escenario, por lo que comprendían que fuera molletes para el cantante.
Fans de Joe Jonas lo defienden tras pedirle a una fan que no lo toque
Joe Jonas se volvió viral tras pedirle a una fan que no lo tocara, lo cual dividió opiniones en redes sociales.
Las fans de Joe Jonas opinan que hizo lo correcto y que no fue grosero con la fan, ya que le pidió amablemente que no lo tocara mientras cantaba.
Otros usuarios creen que no Joe Jonas pudo seguir cantando, ya que la fan solo estaba emocionada por tenerlo cercan.
Joe Jonas no se ha manifestado por esta situación y sus fans le han expresado su apoyo.
Pues mencionan que el constante toqueteo de la fan en sus manos y brazos, podía provocar que tirara el micrófono.