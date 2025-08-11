Joe Jonas y Demi Lovato volvieron a estar frente a frente. El reencuentro tuvo lugar en East Rutherford, Nueva Jersey, donde los Jonas Brothers ofrecieron un concierto.
Para sorpresa de los seguidores de la banda y de la cantante, Demi Lovato -de 32 años de edad- y Joe Jonas cantaron temas de las películas de Camp Rock.
El reencuentro de Demi Lovato y Joe Jonas cantando temas de Camp Rock
Los Jonas Brothers, como parte de su gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, ofrecieron un concierto al que invitaron a Demi Lovato.
Por lo que Joe Jonas -de 35 años de edad- junto a sus hermanos y Demi Lovato, compartieron escenario en East Rutherford, Nueva Jersey.
@lindsey_nyc THIS IS EVERYTHING @Jonas Brothers @Demi Lovato #camprock #jonasbrothers #jonas #jonas20 #demilovato #greetingsfromyourhometown #joejonas #nickjonas #kevinjonas #jonasbros #metlifestadium #thisisme ♬ original sound - lindsey
Demi Lovato interpretó junto a la agrupación los icónicos temas de la saga de películas de Disney:
- This Is Me
- Wouldn’t Change a Thing
- Camp Rock 2: The Final Jam
Joe Jonas y Demi Lovato retoman su amistad
Tras la aparición sorpresa de Demi Lovato en el concierto con los Jonas Brothers, Joe Jonas compartió un video en TikTok donde aparece junto a la cantante.
El video muestra a Joe Jonas y Demi Lovato cantando el tema “Wouldn’t Change a Thing”, el cual reafirma que retomaron su amistad.
¿Demi Lovato y Joe Jonas confirman que Camp Rock 3 está en marcha?
Desde hace meses se rumora que hay planes para realizar Camp Rock 3, lo que Demi Lovato y Joe Jonas aparentemente confirmaron.
Demi Lovato, actriz de Camp Rock, publicó en su cuenta de Facebook un video en el que muestra parte de sus ensayos junto a los Jonas Brothers.
La cantante acompaña la grabación con la leyenda “Mitchie ha vuelto”, lo que se ha tomado como la confirmación de Camp Rock 3.
Hasta el momento, ni Demi Lovato o los Jonas Brothers han hablado del supuesto; sin embargo, ha trascendido que la nueva entrega sería parte del catálogo Disney+.
Así como el rodaje iniciaría el próximo mes de septiembre, reporte que tampoco ha sido confirmado por Matthew Diamond, director de las películas.
Por lo que hay personas que no descartan que podría tratarse de un reinicio de Camp Rock que llegaría en forma de serie con un nuevo elenco.