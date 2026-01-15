Sophie Turner es una de las actrices más prolíficas de este primer cuarto de siglo, debido a ser parte de diversas franquicias relevantes, además de dar de qué hablar por su boda y posterior separación de Joe Jonas.

Recientemente Sophie Turner ha vuelto al ojo público, pues será Lara Croft en la nueva serie live action de Amazon Prime Video, de la cual tenemos las primeras imágenes.

¿Quién es Sophie Turner?

Sophie Belinda Turner, mejor conocida como Sophie Turner, es una actriz británica que ha participado en sagas como Game of Thrones, X-Men y recientemente, Tomb Raider.

Sophie Turner (Joel C Ryan / AP)

¿Qué edad tiene Sophie Turner?

Sophie Turner nació el 21 de febrero de 1996, actualmente tiene 29 años.

¿Quién es el esposo de Sophie Turner?

Sophie Turner estuvo casada con Joe Jonas de 2019 a 2023, año en que se divorciaron.

También sostuvo una relación con Peregrine Pearson, la cual señalan terminó septiembre de 2025

Joe Jonas y Sophie Turner (@sophiet / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Sophie Turner?

Al haber nacido el 21 de febrero, Sophie Turner es del signo de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Sophie Turner?

Sophie Turner tuvo dos hijas con Joe Jonas; Willa Jonas que nació en 2020, y Delphine Jonas que nació en 2022.

Joe Jonas y Shopie Turner (Charles Sykes / Charles Sykes/Invision/AP)

¿Qué estudió Sophie Turner?

Sophie Turner estudió en The King’s High School for Girls, donde se decantó por la actuación.

¿En qué ha trabajado Sophie Turner?

Sophie Turner ha actuado desde que tenía tres años, primero como parte de un grupo de teatro en Warwick, ciudad donde creció.

Posteriormente se dedicó a esta actividad de manera profesional. Aunque no ha tenido muchos papeles, estos han sido dentro de sagas icónicas en la cultura popular.

Aquí te dejamos los proyectos donde aparece Sophie Turner:

Another Me Fay

Barely Lethal

X-Men: Apocalypse

Josie

Time Freak

Dark Phoenix

Heavy

Every Last Secret

Do Revenge

Trust

The Dreadful

Game of Thrones

The Thirteenth Tale

Survive

Home Movie: The Princess Bride

The Prince

The Staircase

StoryBots: Answer Time

Joan

Steal

Tomb Raider

Liberan las primeras imágenes de Sophie Turner como Lara Croft

Amazon Prime Video presentó las primeras imágenes de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft, para el live action de Tomb Raider que se está produciendo.

En estas imágenes de Sophie Turner como Lara Croft, podemos ver a la actriz con el atuendo original de la época clásica de los videojuegos en los que se inspirará la serie.

Lo cual nos indica que, por lo menos esta primera temporada, usará como base la trilogía de PS1, en lugar del reboot que tuvimos hace unos años para PS4, donde se cambia el diseño de la protagonista.

De momento no hay fecha de estreno para la serie live action de Tomb Raider, pero al haber liberado estas imágenes, significa que el show ya está en producción, así que podríamos verlo entre 2027 y 2028.

Sophie Turner como Lara Croft (Amazon Prime Video)