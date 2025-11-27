Jesús Leal Reyes es un músico que trabaja para Peso Pluma y es mejor conocido en la escena como “Parka”.

En noviembre de 2025 generó revuelo por un par de críticas en la industria musical por la discriminación entre géneros musicales.

¿Quién es Jesús Leal Reyes, “Parka”?

Jesús Leal Reyes es contrabajista y director musical de Peso Pluma.

Pese a ser músico de uno de los artistas más importantes de la actualidad, es poco lo que se sabe de “Parka”.

Jesús Leal Reyes, “Parka”, con Peso Pluma (Instagram | @parka_pesopluma)

¿Cuántos años tiene Jesús Leal Reyes, “Parka”?

Se desconoce la edad de Jesús Leal Reyes, “Parka”.

¿Quién es el la pareja actual de Jesús Leal Reyes, “Parka”?

No se sabe si Jesús Leal Reyes, “Parka”, está en una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Leal Reyes, “Parka”?

No hay datos de la fecha de nacimiento de Jesús Leal Reyes, “Parka”.

¿Quiénes son los hijos de Jesús Leal Reyes, “Parka”?

Se desconoce si Jesús Leal Reyes, “Parka” tiene hijos.

¿Qué estudió Jesús Leal Reyes, “Parka”?

Se desconoce el grado de estudios o las escuelas en las que Jesús Leal Reyes, “Parka”, haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Jesús Leal Reyes, “Parka”?

Jesús Leal Reyes, “Parka”, se ha desempeñado principalmente dentro de la industria musical.

De acuerdo con su perfil de Instagram con Peso Pluma cumple con las siguientes funciones:

Coros

Contrabajista

Productor

Arreglista

Director musical

Jesús Leal Reyes, “Parka” (Instagram | @parka_)

Jesús Leal Reyes, “Parka”, señala discriminación en la industria musical

El músico conocido como “Parka” denuncio en sus redes sociales el notorio cambio que se ha visto reflejado en el consumo musical de los últimos años.

Un una historia de Instagram el contrabajista de Peso Pluma señaló hipocresía y discriminación, sobre todo en aquellos que se han dedicado a los géneros como el rock y el metal.

En este sentido, “Parka” hizo constar que antes el regional mexicano era altamente discriminado:

“Ahora los roqueros y los metaleros quieren ser regionales mexicanos. A mí no se me olvida la discriminación al género regional”, puntualizó.