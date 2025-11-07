Javier Calderón es un productor musical mexicano que ha producido y compuesto importantes proyectos con cantantes como Aleks Syntek.

El también guitarrista ha logrado hacerse un nombre dentro de la industria, lo que le ha permitido colaborar con múltiples artistas de talla nacional.

¿Quién es Javier Calderón?

Javier Calderón es originario de Acapulco, Guerrero, y desde temprana edad mostró un fuerte interés por la música.

Desde los 12 años, según su biografía de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) ya hacía sus primeras composiciones musicales.

Javier Calderón (Instagram | Javier Calderón)

Fue hasta los 15 años que Javier Calderón logró juntar sus dos grandes pasiones, los poemas y la música.

Una de sus primeras composiciones fue “Enséñame”, canción que fue grabada por RBD y que fue incluida en el álbum debut de la agrupación.

De ahí en adelante Javier Calderón siguió sumando éxitos, siendo en 1995 entró a tocar con Aleks Syntek.

Fue productor del álbum Doble Disco Platino titulado Habla el corazón, de Yuridia.

¿Cuántos años tiene Javier Calderón?

Se sabe que Javier Calderón tiene 52 años de edad.

¿Quién es el la esposa de Javier Calderón?

Medios señalan que Javier Calderón tendría una relación sentimental con la cantante y compositora chilena Valeria Cox.

Javier Calderón y Valeria Cox (Instagram | Valeria Cox)

¿Qué signo zodiacal es Javier Calderón?

Se sabe que Javier Calderón nació un 12 de abril, por lo que el productor nació bajo el signo de Aries.

¿Quiénes son los hijos de Javier Calderón?

Se desconoce su Javier Calderón tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Calderón?

Cuando tenía 11 años de edad Javier Calderón comenzó sus estudios en guitarra clásica con el maestro Jorge Bribiesca.

Al ahora productor estudió durante dos años y de ahí siguió su aprendizaje de manera autodidacta.

¿En qué ha trabajado Javier Calderón?

Javier Calderón ha compartido autoría de canciones con artistas como: