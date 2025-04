El cantante argentino Jonathan Müller, conocido como El Villano, reveló que le diagnosticaron VIH.

El Villano dio a conocer la noticia mediante un video que publicó en sus redes sociales y que generó gran repercusión entre sus seguidores.

¿Quién es El Villano?

Jonathan Müller, mejor conocido como El Villano, es un cantante argentino del género cumbia.

Junto a sus primos, El Villano formó su primera banda con la que empezó a darse a conocer en el ambiente tropical.

El Villano, Jonathan Müller (Instagram elvillanoar / Instagram elvillanoar)

Jonathan Müller lleva más de una década de trayectoria y acumula casi medio millón de oyentes mensuales en Spotify.

¿Qué edad tiene El Villano?

El Villano tiene en la actualidad 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de El Villano?

De acuerdo con información, El Villano se encuentra en una relación amorosa.

¿Qué signo zodiacal es El Villano?

Al no conocer la fecha de nacimiento de El Villano, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene El Villano?

Por el momento, El Villano no tiene hijos.

¿Qué estudió El Villano?

Se desconoce el grado de estudios de Jonathan Müller, El Villano.

¿En qué ha trabajado El Villano?

A lo largo de su carrera, El Villano ha logrado colaborar con importantes figuras del reguetón y la música urbana.

En 2015, compartió escenario con Farruko, un hito que marcó un antes y un después en su carrera.

Además, grabó temas con artistas como Arcángel, logrando impactantes cifras de reproducciones en plataformas como Youtube.

El Villano contó que le diagnosticaron VIH: “No sé quién me contagió”

Jonathan Müller, mejor conocido como El Villano, es tendencia tras hacer una conmovedora confesión en sus redes sociales.

El cantante argentino se abrió con sus seguidores y reveló que fue diagnosticado con VIH.

El Villano compartió un video de seis minutos en el que relató cómo recibió el diagnóstico y por qué decidió hacerlo público.

“Tengo HIV y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video”, dijo a la cámara El Villano.

Visiblemente emocionado, continuó diciendo “Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví”.

El Villano explicó que acudió al médico por un dolor de panza y porque empezó a notar una notable pérdida de peso .

Al cantante le mandaron a hacerse varios análisis y todo salió muy bien; sin embargo, dio positivo a VIH.

En tanto, El Villano reconoció “No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona“.

Por último, Jonathan Müller insistió en que el video lo vean cada vez más personas para tomar noción sobre el VIH.