Te contamos quién es Dmitri Saidi, el DJ de Sonora será telonero de Charles Ans en el Palacio de los Deportes.

Previo al concierto de Charles Ans- de 34 años de edad- habrá un show del DJ Dmitri Saidi.

¿Quién es Dmitri Saidi?

Cristi Demitri Gonzalez Navarro, conocido como Dmitri Saidi, es un DJ y productor mexicano de Hermosillo, Sonora.

Dmitri Saidi es reconocido como uno de los productores más importantes que existen en la escena electrónica:

Tech House

Indie Dance/ Nu Disco

Dmitri Saidi, DJ de Sonora (@dmitri_saidi / Instagram)

¿Cuántos años tiene Dmitri Saidi?

El DJ Dmitri Saidi tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Dmitri Saidi?

Pese a ser una figura pública, no hay información sobre la vida sentimental de Dmitri Saidi.

¿Qué signo zodiacal es Dmitri Saidi?

No se puede determinar qué signo zodiacal es Dmitri Saidi, al no conocerse su fecha de nacimiento completa.

¿Cuántos hijos tiene Dmitri Saidi?

Se desconoce si Dmitri Saidi tiene hijos.

¿Qué estudió Dmitri Saidi?

No se sabe cuál es el grado de estudios del DJ Dmitri Saidi.

¿En qué ha trabajado Dmitri Saidi?

El DJ Dmitri Saidi ha tenido presentaciones musicales en:

Ultra Miami

Ultra Europa (Resistance)

Dreambeach en España

EDC México, escenario Neon Garden

Dreamfields (Main & ANTS)

Amnesia Ibiza

Hardpop

Lost Beach Club

Bar Américas

Ha colaborado con artistas de talla internacional como son:

Steve Aoki, de 47 años de edad

Santa Fe Klan, de 25 años de edad

Algunas de las canciones más conocidas que tiene Dmitri Saidi:

Worth It Me Gusta Well Done Voy Subiendo Cruella Louder Sin Miedo a Perderte El Nacimiento

El DJ de Sonora, Dmitri Saidi será telonero de Charles Ans en el Palacio de los Deportes

A través de redes sociales, Dmitri Saidi, confirmó que será telonero de Charles Ans en el Palacio de los Deportes el sábado 20 de septiembre.

El DJ de Sonora invitó a sus fans para acudir al concierto, ya que estará estrenando en vivo su nuevo disco DANCE D-ANS Vol. 1.

Cabe señalar que el concierto de Charles Ans comenzará en punto de las 8:30 de la noche.