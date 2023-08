¿Es cierto que Charles Ans le bajó la novia a Gera MX? Esto dice la letra de la tiradera “Cuentas claras”.

El pasado 13 de agosto, el rapero Gera MX- de 29 años de edad- en colaboración con el músico Rich Vagos estrenó la canción Cuentas Claras, lanzando varios dardos.

En su tiradera, que ya acumula más 787 mil vistas en YouTube, Gera MX habló de varias polémicas que ha tenido con algunos raperos.

¿Y Kenia Os? Gera MX ya regresó con su ex y andan como si nada

Especialmente Charles Ans, Santa Fe Klan y Alemán.

Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera MX, menciona en algunas de sus rimas de “Cuentas Claras” a Charles Ans, de 32 años de edad.

Asegurando que muchos le preguntan qué fue lo que pasó entre ellos y dejando en claro que Chales Ans se metió con una de sus exnovias, aunque Gera MX no especifica con quién.

Cabe destacar que Gera MX se refiere a Charles Ans como “rata” y habla de algunas acusaciones que hay entorno sobre el cantante de “Canela”.

Con todo respeto, tengo que comunicarles, sé que todos se preguntan qué es lo que pasó con Charles, se metió con una exnovia y eso no afectó mi vida. Pero, las ratas de lejos o te darán de mordidas

En 2021, Charles Ans y Gera MX colaboraron en el álbum Los No Tan Tristes que fue todo un éxito.

Karla Sofía Gascón no quiere que la comparen con Wendy Guevara porque le “vale madres”

No obstante, su amistad se terminó y los raperos no habían aclarado nada sobre el tema que los había distanciado hasta ahora, que Gera MX estrenó “Cuentas claras”.

La tiradera de Gera MX también tuvo como objetivo a Santa Fe Klan- de 23 años-con el siguiente verso:

“Un mensaje por privado con emojis de cerveza, corazones y diablitos, ¿qué tenías en la cabeza? Prefiero caminar solo que con amistades de esas. Aprendido y apuntado, cuida a cuál ángel le rezas. A tu chica, ni a los ojos, siempre saludé de mano, se supone que el respeto solo se brinda entre hermanos, luego me di cuenta, lo mismo no predicamos”

Respecto al tema de Érick Raúl Alemán Ramírez, conocido como Alemán, Gera MX habló y expresó que ya no tiene ninguna polémica con el rapero de 33 años de edad.

Gera MX dice que solo se trató de un problema de egos con Alemán y que no se trataba de una traición como, aparentemente, fue con los dos anteriores.

A continuación, te dejamos la letra completa de la tiradera de Gera MX en la que ataca a Charle Ans por meterse con una de sus ex parejas:

Eyo

Apunten en su libreta

Lo que está tranquilo, se deja tranquilo

Es el Cachorro, mami

Prende la consola, hoy fuego voy a brindarles

Si bajo la ventana y les apunto, es pa' tirarles

Con todo respeto, tengo que comunicarles

Sé que todos se preguntan qué es lo que pasó con Charles

Se metió con una exnovia y eso no afectó mi vida

Pero, las ratas de lejos, o te darán de mordidas

La tiradera con el Gordo destapó la alcantarilla

Despejó todas las dudas, puso las cosas sencillas

Si agarran la pluma, no me harían ni cosquillas

Si agarró la pluma, le quiebro toa las costillas

Soy un soldado noble, niño, salí del under

Si robas, que sea a un rico, no jodan más al pobre

Entre el Beto y este, guardan secretos, algo se esconden

Las demandas por abuso te tienen gastando el doble

¿Cuánto ganas? ¿Cuánto metes? Dime ahora: ¿quién te respeta?

¿Qué se acabará primero? No sé si tu voz o letra

Salir a dar entrevistas con un discurso de errores

Eso no es arrepentirse, yo no la compro, señores

Esto va a calar en serio, vine a hacerte los honores

Te retiro de una vez pa' evitarte los dolores

En la calle son los códigos, en la casa los valores

Gracias a Dios, donde crecí no formaron traidores

Te pasó el Insta de la que me gusta pa' que te enamores

Son fuertes los rumores que a este le gustan menores

Si tu ex fuera famosa, te acabara la carrera

Pues no eras boxeador y su cabeza no era pera

Tengo tanto decir y nunca más tocar el tema

Pero cambiemos de tema porque no valdría la pena (pena)

Segundo paciente, pásenlo, lista la cena (ah)

Todo parecía normal, nunca le vi ningún problema (no)

No lo llamaría enemigo, eso a mí no me interesa

Espero que comas bien, pero jamás en mi mesa

Un mensaje por privado con emojis de cerveza

Corazones y diablitos, ¿qué tenías en la cabeza?

Prefiero caminar solo que con amistades de esas

Aprendido y apuntado, cuida a cuál ángel le rezas

A tu chica, ni a los ojos, siempre saludé de mano

Se supone que el respeto solo se brinda entre hermanos

Luego me di cuenta, lo mismo no predicamos

Pero que la vida cobre todas las que nos debamos

Arrieros somos y en el pinche ruedo andamos

Miedo ni a la muerte, al final es a donde vamos

También sé que se preguntan con Erick cómo arreglamos

Fue cuestión de ego, pero nunca rebasamos

Esa línea personal fue real, no la pisamos

Era quien ganaba más, y al final, pues los dos ganamos

Pilar de generaciones, ahora saben las razones

El ego puede arreglarse, pero nunca las traiciones

Quien quiera opinar distinto por la calle o en canciones

Que sepan, me encuentro listo para aclarar las cuestiones

Para nada soy un santo, tengo mi lista de errores

Pero salgo a dar la cara buscando tiempos mejores

Eyo, es el Cachorro de la Triple 4

Las cosas como son, sin anestesia, derecho

Oh, Rich Vagos controla, en todo el mapa y en toda la zona

Se acabaron las dudas, las preguntas, aquí está la respuesta

Lo que pasa es que uno realmente nunca sabe

Quién finalmente es el que lo va a traicionar a uno

Un día puede ser los trabajadores

Y otro día puede ser los mismos amigos, si

Si bajo la ventana y les apunto, es pa' tirarles

Pa' tirarles

No críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas

De sus cue, de sus cuencas

Esta es pa' ti, pa' ti, tú que me traicionaste a mí

Me das la mano, con tu cara 'e yo no fui

Espero que comas bien, pero jamás en mi mesa, jamás

El ego puede arreglarse, pero nunca las traiciones, el ego

El más traidor puede que lo tengas de frente

El más, el más traidor, el más, más, traidor

Si agarran la pluma, no me harían ni cosquillas (cosquillas)

"Cuentas Claras..." Canción de Gera MX