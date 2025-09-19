El rapero sonorense Charles Ans se presentará en concierto en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la CMDX; el evento contará con la participación de MS Ámbar.

Será MS Ámbar la telonera del concierto que Charles Ans ofrecerá el sábado 20 de septiembre.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre esta cantante sonorense.

¿Quién es Ms Ámbar?

Ms Ámbar es una cantante y compositora originaria de Hermosillo, Sonora, cuya propuesta original y genuina fusiona el Soul, Neo-Soul y R&B con toques de regional mexicano.

El nombre artístico de Ámbar Carvajal está inspirado en la rapera estadounidense Miss Lauryn Hill, de 50 años.

Mientras que su música está influenciada por artistas de gran talla como:

Michael Jackson, quien murió a los 50 años.

Aretha Franklin, quien murió a los 76 años.

Stevie Wonder, de 75 años.

Bruno Mars, de 39 años.

Ms Ámbar (@ms.ambarc / Instagram)

¿Qué edad tiene Ms Ámbar?

Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de Ms Ámbar, se sabe que ésta tiene 33 años.

¿Quién es el esposo de Ms Ámbar?

Debido a la poca información personal que hay de Ms. Ámbar en Internet, se desconoce su estado civl.

Ms Ámbar (@ms.ambarc / Instagram)

¿Qué estudió Ms Ámbar?

Aunque Ms Ámbar estudió nutrición, su pasión más grande es la música por lo que hoy dedica su vida a ella.

¿En qué ha trabajado Ms Ámbar?

Atraída por la música desde pequeña, Ms Ámbar comenzó cantando en bares de Hermosillo, junto a amigas y pequeñas bandas.

Tras explorar géneros musicales como hip-hop, funk, soul y disco, inició su carrera musical en 2017 con la banda “Moonset”.

Dos años más tarde, en 2019, empezó a colaborar con el rapero Charles Ans, de 34 años.

En 2020 se mudó a Guadalajara, donde arrancó su carrera como solista.

“14:28” es el título de su primer álbum, placa discográfica en la que fusiona la bachata y el bolero.

Actualmente radica en Ciudad de México; sin embargo, ha participado en eventos de renombre como lo son: Estéreo Picnic en Bogotá, Vive Latino y Viña del Mar.

Su música ha traspasado fronteras. Se ha presentado en Europa y Asia.

Ms Ámbar fungirá como telonera de Charles Ans en el Palacio de los Deportes

El rapero Charles Ans se presentará en el Palacio de los Deportes el sábado 20 de septiembre. Ms Ámbar será quien habrá su concierto.

La llegada de Charles Ans al Palacio de los Deportes, con la compañía de Ms Ámbar, celebra diez años de carrera artística del rapero.

Quien presentará en vivo su álbum De Brujas Y Otros Hábitos, presentado este 2025.

Al respecto, vía Instagram, Ms Ámbar se dijo agradecida y orgullosa de formar parte de este evento, sobre todo porque acompañó a Charles Ans a su paso por el Auditorio Nacional y el Pepsi Center.