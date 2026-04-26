Guillermo Rodríguez Godínez, conocido como Arkano, es un freestyler y rapero español considerado uno de los máximos exponentes del rap improvisado en habla hispana.

Además de su carrera musical, se ha posicionado como una voz activa en temas de diversidad, inclusión y derechos LGBT dentro de la cultura urbana.

Saltó a la fama en 2009 tras ganar la final nacional de la Red Bull Batalla de Gallos con apenas 15 años, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del certamen. Si quieres conocer más sobre su historia, aquí te dejamos su perfil.

¿Quién es Arkano?

Arkano es un freestyler, rapero y autor español nacido en Alicante, reconocido por su talento en el rap improvisado y su impacto en el desarrollo del freestyle en español.

Entre sus logros destacan su campeonato internacional de Red Bull Batalla en 2015, múltiples participaciones en finales internacionales y el lanzamiento de su álbum “Bioluminiscencia” (2017), así como su libro Asalto al vacío: cómo he llegado hasta aquí, donde comparte su historia y reflexiona sobre problemáticas como la homofobia y el machismo en el género.

Arkano, freestyler y rapero español. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Arkano?

Nació el 23 de marzo de 1994, por lo que en 2026 tiene 32 años.

¿Arkano tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre su situación sentimental actual, ya que mantiene su vida privada fuera del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Arkano?

Arkano es Aries, signo de fuego asociado con liderazgo, competitividad y determinación, características que han marcado su estilo en el freestyle.

¿Arkano tiene hijos?

No existen datos públicos verificables que indiquen que tenga hijos.

¿Qué estudió Arkano?

Arkano estudió Ingeniería Informática, carrera que finalizó en el 2017.

¿En qué ha trabajado Arkano?

Arkano es conocido por su influencia en el freestyle, así como por expandir su carrera hacia la música, la televisión y el activismo social.