Ángela Leiva, la cantante argentina, declaró abiertamente “la estoy pasando muy mal” al confirmar su ruptura con Marcelo Weigandt.

Aunque la cantante no reveló los motivos de su separación, Ángela Leiva ya le dejó un mensaje a su ex, el futbolista del Inter de Miami.

Se trata de su canción Ya me olvidé, donde Ángela Leiva aparece vestida de novia, en una iglesia y llorando con el corazón hecho pedazos.

A continuación, te contamos quién es Ángela Leiva, ex del futbolista Marcelo Weigandt del Inter de Miami.

¿Quién es Ángela Leiva, cantante argentina?

Ángela Leiva es una cantante y referente argentina de música tropical. Nació en el año 1988 en Tandil, al centro de Buenos Aires.

Desde temprana edad, Ángela Leiva supo que se iba a dedicar a cantar, por lo que no tuvo problema en vencer su timidez y mostrar su talento vocal.

Empezó cantando baladas pop, hasta que la música tropical llegó a su vida. Tenía una banda llamada “Angie y Los Fieles” con la que recorrió todo su barrio.

Luego de que el grupo se disolviera, Ángela Leiva participó en el concurso “Pasión Canta” en 2008, del cual resultó ganadora por los votos del público.

En el año 2009 lanzó su primer álbum solista, “Ángela”.

¿Qué edad tiene Ángela Leiva, cantante argentina?

Ángela Leiva nació el 11 de septiembre de 1988, por lo que tiene 36 años de edad en la actualidad.

¿Quién es el esposo de Ángela Leiva, cantante argentina?

Al momento de redactar esta nota, Ángela Leiva se encuentra soltera.

La última relación conocida de la cantante fue con el futbolista Marcelo Weigandt, del Inter de Miami.

También fue novia de Gabriel Mikelovic, un músico de su banda, durante el año 2022.

Y, antes de él, su relación con Mariano Zelaya terminó entre acusaciones de violencia de género y hostigamiento.

¿Qué signo zodiacal es Ángela Leiva, cantante argentina?

Dado que Ángela Leiva nació el 11 de septiembre, la cantante argentina es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Ángela Leiva, cantante argentina?

La cantante Ángela Leiva no tiene hijos, por el momento.

¿Qué estudió Ángela Leiva, cantante argentina?

No se tiene información de la trayectoria de Ángela Leiva, cantante argentina.

¿En qué ha trabajado Ángela Leiva, cantante argentina?

Ángela Leiva comenzó cantando baladas pop, hasta que la música tropical llegó a su vida y formó la banda “Angie y Los Fieles”.

Una vez que el grupo se desintegró, la cantante lanzó su álbum debut, “Ángela”, en 2009, con el que se ganó 2 nominaciones de los Premios Gardel de Argentina.

Con el apodo de “La reina de la canción”, Ángela Leiva comenzó a recorrer todo su país con giras de conciertos.

Estos son los álbumes que ha lanzado:

Desde el alma (2011)

Inevitable (2012)

Indestructible (2014)

Viva (2016)

La reina (2019)

Karma (2021)

15 años (2024)

Ángela Leiva le dedica su canción, Ya me olvidé, a su ex Marcelo Weigandt

A finales de 2024, Ángela Leiva y el futbolista Marcelo Weigandt, confirmaron su relación como un “amor a primera vista”.

Luego de meses y celebraciones juntos, fotos enamorados y hasta guiños sobre una boda, la pareja rompió y dejó —al menos— un corazón roto.

Aunque se dijo que la relación había terminado por falta de tiempo y una dinámica a distancia por el trabajo de ambos, ninguna de las partes confirmó la causa.

Ángela Leiva fue quien, en marzo de 2025, confirmó que el futbolista del Inter de Miami ya no era más su novio.

“Estoy separada y la estoy pasando muy mal. No quiero responderle a nadie por ahora, no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”. Ángela Leiva a Ángel de Brito, periodista en Argentina

Y no fue hasta mayo del mismo año cuando sacó su canción Ya me olvidé, como una clara dedicatoria a su ex pareja.

Ángela Leiva aparece vestida de novia, en una iglesia y llorando con el corazón roto, un claro desahogo después de romper con Marcelo Weigandt.

Esto dice la letra de Ya me olvidé, canción de Ángela Leiva:

Ya me olvidé

No viene tu recuerdo a causar la sed

De angustia en el desierto de mi estupidez

De haberme traicionado

Ya me olvidé

De todo ese tiempo que no reaccione

No haberme valorado me llevo a caer

Sumisa en su maltrato, a solas con mi llanto

Hasta que llegó el día que me harté

Ya me olvidé de tu amor

No eras tan único ni el mejor

Ya me olvidé de tu amor

No estando en tus brazos volví a ser quien soy

Auténtica y libre, de fuerza invencible

Mujer que no calla su voz

Y por fin me di cuenta

No eras el único ni mucho menos el mejor

Mi vida!

Ya me olvidé

Perdido en el olvido se quedo un ayer

De engaños y martirios que me hicieron ver

Perdida a la deriva, en océanos de ira

Con miedo mas un día me marché

Ya me olvidé de tu amor

No eras tan único ni el mejor

Ya me olvidé de tu amor

No estando en tus brazos volví a ser quien soy

Auténtica y libre, de fuerza invencible

Mujer que no calla su voz

Mujer que no calla su voz

Mujer que no calla su voz

Mi voz para el mundo