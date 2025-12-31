Giovanni Vera fue asesinado en Guanajuato durante un ataque perpetrado el 28 de diciembre de 2025.

Tras las primeras investigaciones sobre el caso se descubrió que era el vocalista de Banda Gota de Oro.

¿Quién era Giovanni Vera?

Giovanni “Gio” Vera fue un cantante mexicano de música regional, conocido por ser vocalista principal de Banda Gota de Oro, un grupo originario de Irapuato, Guanajuato.

La agrupación solía tener presencia en eventos sociales de la región, por lo que muchos de sus seguidores eran de la zona.

Entre las canciones destacadas de Banda Gota de Oro se encuentran “Amor ranchero” y el cover de “No se va”.

¿Qué edad tenía Giovanni Vera?

Se sabe que Giovanni Vera tenía 37 años de edad cuando fue asesinado.

¿Quién era la esposa de Giovanni Vera?

Se desconoce si el vocalista Giovanni Vera tenía esposa o pareja antes de morir en un ataque armado en Guanajuato.

¿Qué signo zodiacal era Giovanni Vera?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Giovanni Vera y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Giovanni Vera?

No hay información pública verificada sobre los hijos de Giovanni Vera, el vocalista de Banda Gota de Oro.

¿Qué estudió Giovanni Vera?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Giovanni Vera llevó a cabo su formación profesional.

¿En qué trabajó Giovanni Vera?

Giovanni Vera, además de su carrera musical, se desempeñaba como profesor de educación física en una escuela secundaria de Irapuato.

Giovanni Vera, de Banda Gota de Oro, fue asesinado ataque armado en Guanajuato

El 28 de diciembre de 2025, Giovanni Vera fue asesinado a balazos durante un ataque armado que ocurrió dentro de una vivienda en la colonia Los Presidentes, en Irapuato, Guanajuato.

Un grupo de hombres armados irrumpió y abrió fuego contra una reunión familiar, según reportes oficiales de la Fiscalía de Guanajuato.

El ataque dejó cinco personas fallecidas, entre ellas Giovanni Vera y una mujer que resultó lesionada fue trasladada a un hospital.

La Banda Gota de Oro confirmó la muerte de su vocalista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida

El caso ha reforzó las críticas y preocupaciones sobre la violencia en Guanajuato, especialmente por las masacres y ataques armados registrados en la región durante 2025.