Luego de romper el mundo de la música en 2022, Quevedo anunció la salida de ‘Donde quiero estar’, su primer álbum, el cual se lanzará en este mismo mes de enero de 2023.

En una publicación en Instagram, Quevedo confirmó que ‘Donde quiero estar’ será publicado a las 00:00 horas del viernes 20 de enero en toda las plataformas digitales de música.

El álbum incluirá 16 canciones, de las cuales 12 serán inéditas, mientras que el resto serán temas ya publicados como Playa del Inglés y Vista al Mar.

Quevedo agradeció a quienes lo ha apoyado, señalando que este es un regalo para todo el mundo.

El nombre del álbum ‘Donde quiero estar’ de Quevedo no es algo al azar, se trata de una frase con un significado muy importante para él relacionado a su vida y su carrera.

Quevedo menciona que ‘Donde quiero estar’ hace referencia no sólo a un lugar geográfico, sino al sentido que le quiere dar a su carrera, así como a las personas que desea a su lado.

De hecho, durante un tiempo se preguntó si el álbum debería de ser una afirmación o una pregunta; al final le quedó claro que no tiene ninguna duda de lo que ha conseguido.

Finalmente espera que la gente también se encuentre en el lugar donde quieren estar en la vida.

“Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. Incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. Al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR.”

Quevedo