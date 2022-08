La creadora de contenido mexicana CaeLiKe, publicó su propia versión del tema ‘No fuimos de una’ de Quevedo y Bizarrap.

Sin duda, se trata de uno de los más grandes éxitos de este 2022, por lo que CaeLiKe no perdió la oportunidad de subirse al trend a su manera.

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok, donde la influencer compartió un fragmento respondiendo a la letra de los cantantes.

Recordemos que la canción original, gira en torno a una noche de fiesta, en la que el intérprete conoce a una chica que termina por robar su corazón.

Aunque relata que únicamente tuvieron relaciones sexuales de forma casual, él pide volverla a ver, que se quede con él, pues ya no quiere a nadie más.

Bailaron, bebieron y la pasaron tan bien toda la noche, que lo único que pide es que se repita lo que vivieron juntos.

Finalmente expresa que una noche de pasión, no pudo evitar enamorarse de la persona en cuestión.

“Que las noches, sin ti, duelen. Tengo en la mente las pose’ y todo lo que hicimo. ’Que ya no quiero nada que no sea contigo”.

CaeLiKe sacó su creatividad a flote y respondió a Quevedo y Bizarrap con la misma rítmica del tema original.

En ‘mood’ chica empedrada, la creadora de contenido inicia su versión respondiendo: “Otra vez este wey”, dando a entender que le parece muy intenso.

Inicia preguntando al intérprete qué es lo que quiere de ella y asegura que no le gusta tanta la gran intensidad con la que está manejando la situación.

“¿Qué quieres, bebo? ¿Quieres que me quede una vez más? ¿Qué pedo con tu intensidad?”

Asimismo, señala que está harta de la cantidad de mensajes que ha recibido de su parte, aunado a la incredulidad de sus palabras.

“Tú sabes que no estoy puesta, diabética me vas a dejar de tanto WhatsApp diciendo que desde que me viste te late el corazón cuando ve este cuerpo en jaque mate”.

