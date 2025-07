Estas son las 3 canciones de Taylor Swift que describen los romances de:

Katy Perry y Justin Trudeau

Ana de Armas y Tom Cruise

Liam Neeson y Pamela Anderson

Y es que el pasado 29 de julio se revelaron que varios famosos estaban estrenando romance, o que había rumores sobre ello; y Taylor Swift de 35 años de edad, tiene 3 canciones que quedan para cada situación.

Taylor Swift tiene una canción para cada ocasión, y los fans lo demuestran con los romances de Katy Perry y Justin Trudeau, Ana de Armas y Tom Cruise y Liam Neeson con Pamela Anderson

El 29 de julio se destaparon los nuevos romances de Hollywood, y ya hasta hay 3 canciones de Taylor Swift que describen la situación a la perfección.

Katy Perry y Justin Trudeau - Guilty As Sin? Ana de Armas y Tom Cruise - I Can Fix Him (No Really I Can) Liam Neeson y Pamela Anderson - So High School

Cabe mencionar que en el caso de Katy Perry de 40 años de edad, y Justin Trudeau de 53 años de edad no se ha confirmado una relación, sino que fueron captados juntos mientras cenaban juntos en Canadá.

Pero ¿por qué los fans de Taylor Swift creen que estas canciones le quedan a cada una de las parejas que se revelaron el pasado 29 de julio?

¿Por qué estás canciones de Taylor Swift describen los romances de Katy Perry y Justin Trudeau, Ana de Armas y Tom Cruise y Liam Neeson con Pamela Anderson?

El pasado martes 29 de julio se destaparon romances o especulaciones de uno entre Katy Perry y Justin Trudeau, Ana de Armas y Tom Cruise y Liam Neeson con Pamela Anderson.

Y como era de esperarse, los fans de Taylor Swift aseguran que la cantante tiene una canción que describe a la perfección estos romances de Hollywood.

Katy Perry y Justin Trudeau - Guilty As Sin?

Guilty As Sin? Es una canción del disco The Tortured Poets Department (2024) que describe cómo alguien desea a la otra persona y de cómo este se queda en solo un deseo.

Ya sea porque no se ha dado la oportunidad de concretarlo, porque no es el momento o porque el sentimiento no es recíproco, Guilty As Sin? Habla sobre sentirse culpable por dichos sentimientos.

Y es que tras ver a Katy Perry cenando con Justin Trudeau, se especuló si es que ambos estaban saliendo después de que la cantante confirmara su ruptura con Orlando Bloom.

Por lo que, en caso de haber un romance, este sería un secreto a voces, por lo que la canción Guilty As Sin? de Taylor Swift, quedaría perfecta para la ocasión.

Letra de Guilty As Sin? de Taylor Swift

Me ahogo en la música de The Blue NilePues él me envió “Downtown lights”

Y hacía tiempo que no la escuchaba

Mi aburrimiento es profundamente intenso

Pese a que antes solía estar a gusto en esta jaula

¿Tengo permitido llorar? Sueño con romper las cerraduras

Tirando mi vida a los lobos o a las rocas del océano

Esta noche las olas chocan contra él; es una paradoja

Ahora estoy teniendo visiones ¿Soy mala, estoy loca o soy sensata?

¿Qué pasa si confieso que él ha escrito “mía” en mi muslo pero solo en mi mente?

Un solo resbalón y vuelvo a caer en el laberinto de setos

Oh, vaya manera de morir, sigo teniendo recuerdos de cosas que nunca hicimos

Un beso desenfrenado que me hace anhelar encuentros secretos

Si nunca he tocado su piel ¿Cómo podrían encontrarme culpable de pecado alguno?

Mantengo estos anhelos ocultos bajo llave en minúsculas, dentro de una bóveda

Alguien me dijo: “No existen tales cosas como los malos pensamientosSolo tus acciones hablan por ti”

Estas fantasías fatales dieron paso a respiraciones entrecortadas, y se apoderan de mí

Pues ya lo hemos hecho en mi cabeza, si es solo una ilusión...

¿Por qué se siente como un juramento que ambos cumpliremos de alguna manera?

¿Qué pasa si confieso que él ha escrito “mía” en mi muslo pero solo en mi mente?

Un solo resbalón y vuelvo a caer en el laberinto de setos

Oh, vaya manera de morir, sigo teniendo recuerdos de cosas que nunca hicimos

Un beso desenfrenado que me hace anhelar encuentros secretos

Si nunca he tocado su piel ¿Cómo podrían encontrarme culpable de pecado alguno?

¿Qué pasa si decido retirar la piedra? Me van a crucificar de todos modos

¿Y si tu manera de abrazarme es lo que realmente es sagrado?

Si lo que quieren de mí es una eternidad de sufrido decoro es porque no saben la impresionante forma en que me has atormentado

Mi elección somos tú y yo, religiosamente

¿Qué pasa si confieso que él ha escrito “mía” en mi muslo pero solo en mi mente?

Un solo resbalón y vuelvo a caer en el laberinto de setos

Oh, vaya manera de morir, sigo teniendo recuerdos de cosas que nunca hicimos

Un beso desenfrenado que me hace anhelar encuentros secretos

Si nunca he tocado su piel ¿Cómo podrían encontrarme culpable de pecado alguno?

Ana de Armas y Tom Cruise - I Can Fix Him (No Really I Can)

En el caso del romance entre Ana de Armas de 37 años de edad, y Tom Cruise de 63 años de edad, aunque aún no se confirma del todo, fueron captados tomándose de las manos y saliendo juntos a cenar.

Por lo que todo indica que Ana de Armas y Tom Cruise están saliendo; en el caso de este romance de Hollywood, los fans aseguran que la canción de Taylor Swift que les quedaría es: I Can Fix Him (No Really I Can).

Al igual que Guilty As Sin?, I Can Fix Him (No Really I Can) pertenece al disco The Tortured Poets Department y esta habla sobre la esperanza de querer cambiar a alguien.

Pues habla sobre querer “arreglar” a un hombre problemático para al final darse cuenta de que no es posible.

También se refiere a un intento de redención fallida y a la percepción pública de cómo juzgan esta relación problemática.

Algo que les quedaría a Ana de Armas y Tom Cruise, especialmente tras el pasado del actor de Misión Imposible.

Letra de I Can Fix Him (No Really I Can) de Taylor Swift

La nube de humo sale de su boca

Como un tren de carga a través de un pequeño pueblo

Los chistes que contaba al otro lado de la barra eran repugnantes y demasiado ruidosos

Sacuden la cabeza diciendo “Dios, ayúdala” cuando les digo que él es mi hombre

Pero tu buen Señor no necesita mover un dedo

Puedo cambiarlo, no, de verdad, puedo y solo yo puedo

La dopamina corre por su cerebro en una carretera de seis carriles en Texas

Sus manos con tantos callos de su pistola trazan suavemente corazones en mi cara

Y podría verlo desde una milla de distancia

Un caso perfecto para mi conjunto de habilidades determinadas

Tenía un halo del más alto grado, él simplemente no me había conocido todavía

Sacuden la cabeza diciendo “Dios, ayúdala” cuando les digo que él es mi hombre

Pero tu buen Señor no necesita mover un dedo

Puedo cambiarlo, no, de verdad, puedo y solo yo puedo

Buen chico, es correcto, acercate

Te mostraré el cielo si serás un ángel, toda la noche

Créeme, puedo manejarme un hombre peligroso

No realmente, puedo

Sacudieron la cabeza diciendo “Dios, ayúdala” Cuando les dije que él es mi hombre (Les dije que él es mi hombre)

Pero tu buen Señor no necesitó mover un dedo

Puedo cambiarlo, no, de verdad, puedo (No, de verdad, puedo)

Vaya, tal vez no pueda

Liam Neeson y Pamela Anderson - So High School

Finalmente, la relación confirmada de Liam Neeson de 73 años de edad, y Pamela Anderson de 58 años de edad es descrita por los fans de Taylor Swift con la canción de So High School.

Al igual que las dos canciones pasadas, esta también pertenece al disco The Tortured Poets Department y se dice fue escrita para Travis Kelce de 35 años de edad, actual novio de Taylor Swift.

La canción de So High School de Taylor Swift describiría a la relación de Liam Neeson y Pamela Anderson, ya que habla sobre la emoción de un amor nuevo que la hace sentir como en la secundaria.

Hay una cierta mezcla de nostalgia juvenil pero con la perspectiva de una relación adulta, con la emoción de un nuevo amor y un enamoramiento que suele darse en la secundaría.

Los fans de Taylor Swift escogieron esta canción ya que se sabe que Liam Neeson estuvo soltero durante 16 años, desde el fallecimiento de su esposa Natasha Richardson en 2009.

Mientras que Pamela Anderson se sabe que tuvo una relación del 2020 al 2022 con Dan Hayhurst, por lo que ha estado soltera desde entonces.

Los fans de ambos pero especialmente de Liam Neeson están felices de que el actor pueda volver a encontrar el amor después de tanto tiempo solo.

Letra de So High School de Taylor Swift

Me siento tan de secundaria cada vez que te miro

Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti

Y en un abrir y cerrar de ojos me estoy hundiendo, nuestros dedos entrelazados

Mejillas rosadas en las luces parpadeantes, cuéntame sobre la primera vez que me viste

Beberé lo que piensas y estoy elevada por fumar tus chistes toda la maldita noche

Al borde de una arruga en el tiempo, de repente he tenido unos dulces 16

Estoy viendo American Pie contigo un sábado por la noche

Tus amigos están cerca, así que me tranquilizo

Estoy tratando de sofocar mis suspiros porque me siento tan de secundaria cada vez que te miro, pero mírate

Ah-ah, ah-ah, ah

¿Vas a desposarme, besarme o matarme? (Mátame)

Es sólo un juego, pero de verdad (De verdad) estoy apostando por los tres para nosotros dos (Los tres)

Abre la puerta de mi auto, ¿no es lindo? (Ese dulce)

Entonces llévame al asiento trasero (Asiento trasero)

Nadie nunca me han tenido (Me han tenido), no como tú

Verdad, desafío, girar botellas

Sabes jugar, conozco a Aristóteles

Nuevo, aceleración total

Tócame mientras tus hermanos juegan Grand Theft Auto

Es verdad, lo juro, palabra de honor

Sabías lo que querías y, chico, la tienes

Nuevo, aceleración total

Ya lo sabes, cariño

Tengo ganas de reír en medio de la práctica

A esa impresión que le diste a tu papá otra vez

Estoy escuchando voces como una loca

Y en un abrir y cerrar de ojos me estoy hundiendo, nuestros dedos entrelazados

Mejillas rosadas en las luces parpadeantes, cuéntame sobre la primera vez que me viste

Beberé lo que piensas y estoy elevada por fumar tus chistes toda la maldita noche

Al borde de una arruga en el tiempo, de repente he tenido unos dulces 16

Estoy viendo American Pie contigo un sábado por la noche

Tus amigos están cerca, así que me tranquilizo

Estoy tratando de sofocar mis suspiros porque me siento tan de secundaria cada vez que te miro, pero mírate

Verdad, desafío, girar botellas

Sabes jugar, conozco a Aristóteles

Nuevo, aceleración total

Enséñame mientras tus hermanos juegan Grand Theft Auto

Es verdad, lo juro, palabra de honor

Sabías lo que querías y, chico, la tienes

Nuevo, aceleración total

Ya lo sabes cariño, ya lo sabes cariño