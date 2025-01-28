Hoy 28 de enero las tendencias vuelven a poner en la conversación el nombre de Lamberto Quintero.
Debido a lo que se cuenta de Lamberto Quintero en el corrido que popularizó el cantante del regional mexicano Antonio Aguilar en 1986.
Lo que genera curiosidad y por lo que aquí te traemos la letra completa del corrido de Antonio Aguilar ¿Qué pasó el 28 de enero con Lamberto Quintero? Esto es lo que sabemos.
El corrido de Antonio Aguilar que explica que le pasó a Lamberto Quintero el 28 de enero
Cada 28 de enero el nombre de Lamberto Quintero es recordado gracias al corrido de Antonio Aguilar.
Pues este corrido es la crónica de la muerte de Lamberto Quintero, un narcotraficante de la década de los setenta que murió asesinado en 1976.
Tras ser perseguido por una camioneta rumbo al Salado, por lo que casi llegando a El Carrizal en Culiacán, Sinaloa, un grupo armado atacó a Lamberto Quintero.
Y pese a que Lamberto Quintero logró salir con vida en el ataque y llegar hasta la clínica Santa María, no sobrevivió tras los impactos de bala que recibió el narco.
En la historia, Lamberto Quintero era originario de la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y fue tío de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.
Letra completa del corrido de Lamberto Quintero por Antonio Aguilar que habla del 28 de enero
Acá te dejamos la letra completa de Lamberto Quintero, el corrido de Antonio Aguilar que es tendencia cada 28 de enero; y hasta su video musical.
Un día 28 de enero
Cómo me hiere esta fecha
A don Lamberto Quintero
Lo seguía una camioneta
Iban con rumbo al Salado
Nomás a dar una vuelta
Pasaron El Carrizal
Iban tomando cerveza
Su compañero le dijo
Nos sigue una camioneta
Lamberto sonriendo dijo
¿Pa’ qué son las metralletas?
Ya cerquita del Salado
Rugieron dos R15
Ahí dejaron un muerto
Enemigo de Lamberto
Quisiera que fuera cuento
Pero, señores, es cierto
Un hombre fuera de serie
Alegre y enamorado
Platicando con su novia
Él estaba descuidado
Cuando unas balas certeras
La vida le arrebataron
Clínica Santa María
Tú vas a ser mi testigo
Dos días después de su muerte
Vuelven a sonar los tiros
Ahí quedaron diez hombres
Por esos mismos motivos
Puente que va a Tierra Blanca
Tú que lo viste pasar
Recuérdales que a Lamberto
Nunca se podrá olvidar
Que por mi parte aseguro
Que hace falta en Culiacán