Hoy 28 de enero las tendencias vuelven a poner en la conversación el nombre de Lamberto Quintero.

Debido a lo que se cuenta de Lamberto Quintero en el corrido que popularizó el cantante del regional mexicano Antonio Aguilar en 1986.

Lo que genera curiosidad y por lo que aquí te traemos la letra completa del corrido de Antonio Aguilar ¿Qué pasó el 28 de enero con Lamberto Quintero? Esto es lo que sabemos.

Antonio Aguilar (Pedro Valtierra / Cuartoscuro)

El corrido de Antonio Aguilar que explica que le pasó a Lamberto Quintero el 28 de enero

Cada 28 de enero el nombre de Lamberto Quintero es recordado gracias al corrido de Antonio Aguilar.

Pues este corrido es la crónica de la muerte de Lamberto Quintero, un narcotraficante de la década de los setenta que murió asesinado en 1976.

Tras ser perseguido por una camioneta rumbo al Salado, por lo que casi llegando a El Carrizal en Culiacán, Sinaloa, un grupo armado atacó a Lamberto Quintero.

Y pese a que Lamberto Quintero logró salir con vida en el ataque y llegar hasta la clínica Santa María, no sobrevivió tras los impactos de bala que recibió el narco.

En la historia, Lamberto Quintero era originario de la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y fue tío de Rafael Caro Quintero , fundador del Cártel de Guadalajara.

Letra completa del corrido de Lamberto Quintero por Antonio Aguilar que habla del 28 de enero

Acá te dejamos la letra completa de Lamberto Quintero, el corrido de Antonio Aguilar que es tendencia cada 28 de enero; y hasta su video musical.

Un día 28 de enero

Cómo me hiere esta fecha

A don Lamberto Quintero

Lo seguía una camioneta

Iban con rumbo al Salado

Nomás a dar una vuelta

Pasaron El Carrizal

Iban tomando cerveza

Su compañero le dijo

Nos sigue una camioneta

Lamberto sonriendo dijo

¿Pa’ qué son las metralletas?

Ya cerquita del Salado

Rugieron dos R15

Ahí dejaron un muerto

Enemigo de Lamberto

Quisiera que fuera cuento

Pero, señores, es cierto

Un hombre fuera de serie

Alegre y enamorado

Platicando con su novia

Él estaba descuidado

Cuando unas balas certeras

La vida le arrebataron

Clínica Santa María

Tú vas a ser mi testigo

Dos días después de su muerte

Vuelven a sonar los tiros

Ahí quedaron diez hombres

Por esos mismos motivos

Puente que va a Tierra Blanca

Tú que lo viste pasar

Recuérdales que a Lamberto

Nunca se podrá olvidar

Que por mi parte aseguro

Que hace falta en Culiacán