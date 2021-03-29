El 28 de enero de cada año es un día que se ha quedado impregnado en la cultura mexicana por la muerte de Lamberto Quintero. En pleno 2020, personas de todas las edades no se olvidan de esta fecha y así lo demostraron en redes sociales con los mejores memes.

Lamberto Quintero es recordado por el tema que en su momento interpretó Antonio Aguilar, y que cuenta la triste historia del 28 enero de 1976 cuando perdió la vida, pues dentro de la narcocultura, el nombre de ese personaje es toda una leyenda

Fue tío del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quienes pertenecían a una de las familias más poderosas de Sinaloa. Lamberto Quintero murió asesinado en El Salado, debido a que él y su primo Pedro Páez tenían problemas con la familia Lafarga por el tráfico de drogas.