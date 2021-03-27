El 28 de enero es una fecha de mucho significado entre los seguidores de la cultura del narcotráfico en México, debido a que un 28 de enero de 1976 fue ejecutado Lamberto Quintero, considerado como uno de los "capos" originales en el estado de Sinaloa y en redes sociales lo recuerdan cada año gracias al corrido popularizado por Antonio Aguilar.

En redes sociales como Twitter, el nombre de Lamberto Quintero se ha posicionado entre las tendencias de las redes sociales como cada 28 de enero pues, los internautas recuerdan la muerte de uno de los capos del narcotráfico más importantes de México que quedó inmortalizado en un corrido de Antonio Aguilar.

¿Quién fue Lamberto Quintero?

Durante el inicio de la década de 1970, Lamberto Quintero Payán se consolidó como uno de los primeros jefes de la droga en el norte de México. Originario de Badiraguato, Sinaloa, la misma tierra de origen del "Chapo" Guzmán y "El Mayo" Zambada, entre otros reconocidos narcotraficantes, Quintero protagonizó una de las disputas iniciales por "la plaza".

De acuerdo con la información, el "proto cártel" de Lamberto Quintero se enfrascó en una guerra de más de un año contra la familia Otañez Lafarga, donde perdieron la vida varios miembros de ambos grupos delictivos.

Es por esto que un 28 de enero de 1976, Lamberto Quintero fue asesinado en El Salado, Sinaloa durante el mismo enfrentamiento también perdió la vida un sicario rival, conocido como "El Chito" Lafarga.

El corrido de Lamberto Quintero interpretado por Antonio Aguilar

El legado del poderoso criminal sinaloense, Lamberto Quintero continúa gracias a su sobrino, Rafael Caro Quintero , al convertirse en uno de los operadores del Cártel de Guadalajara quien, posteriormente amplió su actividad criminal a otros territorios.

La influencia de Lamberto Quintero es tal dentro de la cultura del narcotráfico que su historia se inmortalizó en un popular corrido con su nombre y que, entre otros, fue interpretado por Antonio Aguilar quien se encargó de disparar la fama del capo del narcotráfico a la cultura popular y que hoy, 28 de enero se recuerda en redes sociales.

El tema narra el día del ataque que le costó la vida a Lamberto Quintero -el 28 de enero- y el poder que ejercía en la zona, con versos tan emblemáticos como: "Su compañera le dijo, nos sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo: pa qué son las metralleta"