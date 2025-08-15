¿Qué pasa con el concierto de Shakira en Hermosillo? Apertura de puertas se retrasó por una frecuente razón.

La presentación de Shakira -de 48 años de edad- en el Estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo, Sonora ha sufrido algunos contratiempos.

La apertura de puertas se retrasó para el concierto de Shakira en Hermosillo

Mediante un comunicado, Ocesa confirmó que la apertura de puertas para el concierto de Shakira en Hermosillo fue retrasada hasta nuevo aviso.

La razón fueron las condiciones climatológicas que se dieron en el recinto.

Información importante sobre el concierto de Shakira en Hermosillo.

No es la primera vez que un concierto de Shakira sufre cambios de última hora.

En CDMX algunas de sus presentaciones también tuvieron problemas.

Noticia en desarrollo. En breve más información...