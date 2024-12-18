Charly García -de 73 años de edad- dejó atónitos a sus fans con un video que circula en redes sociales en donde se le ve ingresando a un edificio con asistencia y una silla de ruedas.

Las imágenes comenzaron a circular desde los primeros días de diciembre, por lo que seguidores del músico no han dejado de preguntar cómo está la salud de Charly García.

Pues la preocupación se deriva del aspecto que tenía, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.

Charly García (Nora Lezano / Instagram | Charly García)

Charly García reaparece en silla de ruedas y preocupa a sus fans

Un video que circula en redes como Twitter y TikTok muestra a Charly García en calles de Argentina, imágenes que fueron capturadas por fans del cantante.

Por lo que se puede apreciar, el músico luce visiblemente cambiado. Pues, además de la complexión sumamente delgada, en ningún momento del video se ve que se pueda mover por su cuenta .

Además que la sonrisa que muestra también preocupó a sus fans, pues consideran que es forzada o que directamente “no es normal”.

Charly García tampoco dirigió ninguna palabra a los fans que lo contemplaban, quienes solo se limitaron a expresarle cariño y fuerza al músico argentino, mientras otras personas lo llevaban en una silla de ruedas.

¿Qué le pasó a Charly García? Los problemas de salud vienen de años atrás

Lo cierto es que Charly García ya venía cargando con algunos problemas de salud desde el 2015, año en que sufrió una fractura de cadera y comenzaron sus problemas de movilidad.

Más tarde, a mediados del 2023, personas cercanas al músico revelaron que ya no podía caminar y que dependía enteramente de una silla de ruedas para poder desplazarse.

Sin embargo, la salud Charly García no había generado tanta preocupación hasta entonces. Pues a inicios del 2024 estrenó nuevo material discográfico.

Mismo que fue bien recibido por sus fans debido a que no había sacado más música durante algunos años.

Por lo que el reciente video en silla de ruedas de Charly García causó nuevas preocupaciones por su aspecto desmejorado.