Charly García se encuentra hospitalizado tras someterse a una cirugía en el riñón y esto se sabe del estado del musico argentino.
La salud de Charly García genero preocupación entre sus fans tras confirmarse que estaba hospitalizado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
El cantante se encuentra estable tras sometes a una nefrectomía parcial, un procedimiento que tenía programado, por lo que no se trató de una emergencia.
Charly García fue hospitalizado por una cirugía en riñón
La salud de Charly García alarmó a sus fans, pero el cantante se encuentra estable y en recuperación tras someterse a una nefrectomía parcial, una cirugía donde se retiran tumores o zonas dañadas del riñón.
La cirugía de Charly García fue exitosa y sigue hospitalizado, pero su salud sigue evolucionando satisfactoriamente.
Charly García se someterá a diálisis para apoyar su funcionamiento renal tras la cirugía y seguirá bajo evaluación médica por varios días.
La última aparición pública de Charly García fue en marzo, cuando fue captado en uno de los conciertos que AC/DC dio en Argentina.
¿Charly García está en terapia intensiva? Esto se sabe
La cirugía que le realizaron a Charly García busca eliminar una zona dañada mientras se protege la zona funcional y la recuperación varía entre los 7 y 10 días.
Charly García fue trasladado a una habitación común para que continúe su recuperación y el panorama es favorable.
El cantante no necesitó de más cuidados y todo indica que podría ser dado de alta a principios de mayo.
