Vicente Fernández Jr. -de 61 años de edad- y su esposa, Mariana González, confirmaron que esperan a su primer bebé en común.

¿Qué opina Alejandro Fernández de la gran noticia? Reporteros le preguntaron al cantante y él no estaba ni enterado de que la familia va a crecer en el 2026.

Alejandro Fernández no sabía que Vicente Fernández Jr. será papá

Fue el 19 de agosto cuando Vicente Fernández Jr. y Mariana González -de 42 años de edad- anunciaron al mundo que tendrán una hija juntos.

Al escuchar esto, Alejandro Fernández -de 54 años de edad- no pudo evitar comentar: “No sabía. ¿No es el día de los inocentes?“.

Alejandro Fernández (Agencia México)

La sorpresa de Alejandro Fernández fue mayor cuando le dijeron que su hermano ya dio a conocer que esperan a una bebé.

Aunque a decir de varios, la expresión de Alejandro Fernández ante la noticia fue de “desaprobación”.

¿Se ‘enceló’ Alejandro Fernández por la próxima paternidad de Vicente Fernández Jr.?

Alejandro Fernández dijo que él también “está haciendo la tarea” con su novia Karla Laveaga -de 33 años de edad- para ver si ellos también se convierten en padres.

La posibilidad es remota pues, según se ha dado a conocer, Alejandro Fernández se habría realizado la vasectomía hace varios años.

Sin embargo, ante los buenos resultados que obtuvo su hermano, Alejandro Fernández podría recurrir al mismo procedimiento médico.

En otro tema, Alejandro Fernández habló de la carrera musical de sus hijos, revelando que América Fernández está a punto de sacar su nuevo disco, lo mismo que su hija Valentina Fernández.

En cuando a Alex Fernández, dijo que le está yendo muy bien ahora que ha cambiado de management y tiene mayor proyección.

Finalmente, mencionó que Camila Fernández lo sigue acompañando en la gira musical que llevará a cabo por Estados Unidos.