¿Qué hizo el vocalista de Grupo Máximo Grado? Una hija no reconocida apareció en los XV años de su hija Antonella

El vocalista de la banda Máximo Grado, Christian Félix está dando de qué hablar, luego de celebrar los XV años de su hija Antonella, sin embargo, no por la gran fiestas, sino porque una hija no reconocida apareció.

Luego de que en TikTok apareciera una cuenta con el nombre de Shannon asegurando que era hija no reconocida de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado.

Donde compartió videos y fotos c omparando sus XV años con los de “su hermana” Antonella.

Publicaciones que desataron un drama, lo que obligó a Christian Félix, vocalista de Máximo Grado a desmentir los hechos que lo dejaron mal, asegurando que era víctima de la campaña de desprestigio.

“Al ver todo lo que estaban subiendo me quedé muy sorprendido, porque en cuestión de horas agarró una impresionante cantidad de números que analizando con mi equipo de marketing, llegamos a la conclusión de que eso solamente se logra con una campaña que cuesta bastante dinero”. Christian Félix, vocalista de Máximo Grado

Asimismo, Christian Félix, vocalista de Máximo Grado contó que tras el drama, su hija Antonella se encontraba muy afectada por los ataque que generó la aparición de su hija no reconocida.

“Mi hija Antonella se encerró en su cuarto y sólo escuchaba como lloraba sin parar porque leyó todo y cada uno de los comentarios que iban dirigidos hacia ella con ofensas, con racismo, con malas palabras pero sobre todo y lo que me mató de tristeza, fue que el bullying de nueva cuenta llegaba con más fuerza e impacto a tocarle a su puerta”. Christian Félix, vocalista de Máximo Grado

Sin embargo, pese a sus justificaciones, las cosas para Christian Félix, vocalista de Máximo Grado han aumentado, pues ya hubo respuesta.

Hija no reconocida reta Christian Félix, vocalista de Máximo Grado hacerse la prueba de ADN

Tras el comunicado de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado negando las acusaciones de tener una hija no reconocida.

La hija no reconocida de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado salió a dar la cara, por lo que precisó llamarse Michel Ávila.

Acusando a Christian Félix, vocalista de Máximo Grado de mentiroso, por lo que le pidio al cantante hacerse responsable de sus actos.

Tanto que incluso la hija no reconocida de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado lo reta a que se haga una prueba de ADN.

“Para que se den cuenta la clase de hombre que es usted, le pido por favor que aquí no involucre a sus hijos que no los victimize, usted hágase responsable de sus actos, como hombre que es usted sabe que aunque usted se dirija por mi nombre usted sabe que soy su hija y lo invito a que nos reunamos cuando usted guste para que se haga la prueba de ADN y lance otra vez el comunicado si es verdad que no soy”. Michel Ávila, supuesta hija no reconocida de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado

Además de no ser la única de que la hija no reconocida de Christian Félix, dijo no ser la única pues el vocalista de Máximo Grado tendría otra hija más.

“Los hijos que usted tiene regados, y tiene otra hija en Estados Unidos, Yaretzi, mi hermana eso por qué no lo dice y de qué sirve de esos ejemplos que usted supuestamente quiere dar en sus entrevistas que el amor, la familia, cuando usted hace todo lo contrario, no sea hipócrita, no quiera quedar bien frente a la gente y dar lástima, no le queda mentirle a sus fans…” Michel Ávila, supuesta hija no reconocida de Christian Félix, vocalista de Máximo Grado