Rosa Isela Guzmán es la hija no reconocida del Chapo Guzmán, quién pidió a Los Chapitos y Los Mayos salirse de Culiacán, Sinaloa tras más de 10 días de enfrentamientos para no afectar a la población.

La controversial hija no reconocida de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha vuelto a la vida pública tras reaccionar y defender a sus hermanos por la violencia desatada en Culiacán en los últimos días.

De acuerdo con información extra oficial, esta batalla entre estas dos facciones del Cártel de Sinaloa se da poco tiempo después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijo del Chapo Guzmán.

Aquí te contamos más detalles sobre la vida de Rosa Isela Guzmán y su parentesco con el Chapo Guzmán.

¿Quién es Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán?

Rosa Isela Guzmán Ortiz es originaria de Zapopan, Jalisco, es hija de María Luisa Ortiz Vergara, una maestra de educación básica con la que Joaquín “El Chapo” Guzmán habría tenido una relación en los años 70.

De acuerdo con la misma Rosa Isela, ella es la primogénita del Chapo Guzmán, con quién vivió hasta sus cinco años de vida, después de que la abandonó.

Rosa Isela Guzmán asegura tener documentos de nacimiento que acreditan su parentesco con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que en su acta de nacimiento está registrada por ambos padres; María Luisa Ortiz Vergara y Archivaldo Guzmán, cabe recordar que el nombre completo del capo es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Pero Emma Coronel Aispuro, la última esposa del Chapo Guzmán, niega su parentesco.

Sin embargo el medio británico The Guardian, que entrevistó a Rosa Isela, menciona que Francisco Villa Gurrola, un pastor evangélico en Badiraguato, Sinaloa, y amigo cercano de María Consuelo Loera, mamá del Chapo Guzmán, confirmó el parentesco.

¿Qué edad tiene Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán?

De acuerdo con información de medios en 2023, Rosa Isela Guzmán tendría aproximadamente 45 años de edad, por lo que en este 2024, la hija no reconocida del Chapo Guzmán cumplirá 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán?

De la vida personal de Rosa Isela Guzmán se tiene poco registro, incluso ella es muy precavida con el tema pese a tener un par de apariciones públicas, por lo que se desconoce si tiene esposo.

¿Tiene hijos Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán?

Medios de comunicación creen que Rosa Isela Guzmán tiene cuatro hijos pero es información que no puede ser verificada, ya que la hija no reconocida del Chapo Guzmán no da datos personales.

¿Cuál es su signo zodiacal?

Al no tener una fecha de nacimiento en concreto es difícil saber cuál es signo zodiacal de Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán.

¿Qué estudió Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán?

Según información de medios, dicen que Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán estudió la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad de Phoenix, así como Belleza y Cosmetología en Marinello School of Beauty de Riverside en Estados Unidos.

¿Cuál es su trayectoria?

Actualmente, Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo Guzmán tiene negocios propios de diferentes giros comerciales como lavado de autos, cafeterías y hasta salones de belleza.

Pero se desconoce a qué otra cosa se dedica ya que mantiene su vida privada.