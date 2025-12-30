Te contamos qué está pasando entre NewJeans y Danielle, el conflicto que también involucra a ADOR.

Una nueva polémica ha surgido en el mundo del K-pop, la cual protagoniza la cantante Danielle Marsh, de 20 años de edad.

¿Qué está pasando entre NewJeans y Danielle? Te explicamos el conflicto con ADOR

Mediante un comunicado, la empresa de entretenimiento ADOR anunció que Danielle ya no será parte del grupo New Jeans.

Dicha compañía, subsidiaria de HYBE, confirmó que terminó su contrato exclusivo con la joven cantante.

Danielle de NewJeans (Especial )

ADOR señaló que “sería difícil” para Danielle “continuar como integrante de NewJeans y artista” de su agencia.

Sin embargo, se dice que el conflicto entre NewJeans y ADOR comenzó en noviembre de 2024.

En ese momento, las cinco cantantes de NewJeans: Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein, informaron la terminación de su contrato con ADOR.

Señalando incumplimiento de obligaciones por gestión y comenzando a promocionarse con el nombre de NJZ.

Sin embargo, ADOR llevó el conflicto a juicio donde el 30 de octubre pasado, sobre el que elTribunal del Distrito Central de Seúl falló a favor de la agencia.

Por lo que el 12 de noviembre se anunció que Haerin y Hyein de NewJeans regresaban a la agrupación .

No obstante, después de largas discusiones entre ADOR con las integrantes de NewJeans, se determinó que en el caso de Danielle, ella quedara fuera.

De acuerdo con ADOR, Hanni regresa a NewJeans luego de “mantener conversaciones profundas y prolongadas”.

Mientras que Minji todavía está “en conversaciones en curso con la compañía con el fin de ampliar la comprensión mutua”.

NewJeans, grupo de K-pop (@newjeans_official / Instagram)

ADOR anuncia que emprenderá acciones legales contra Danielle, exintegrante de NewJeans

La disputa entre Danielle de NewJeans con ADOR podría prolongarse aún más.

Esto porque ADOR detalló que tomará medidas legales contra un familiar de Danielle y la exdirectora ejecutiva, Min Hee-jin.

ADOR los señaló por tener “responsabilidad” en el conflicto de NewJeans con la empresa.

Pese a la advertencia judicial, ADOR expresó que hará “todo lo posible para resolver esta situación de manera amistosa y asegurar que NewJeans pueda volver junto a sus fans lo antes posible”.