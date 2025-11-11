Hyuna se desmaya en pleno concierto tras drástica pérdida de peso; reaparece en redes con mensaje a sus fans

La cantante del k-pop, Kim Hyun-ah, mejor conocida como Hyuna de 33 años de edad, ha reaparecido en redes sociales con mensaje para sus fans, luego del desmayo en pleno concierto tras drástica pérdida de peso.

“Lo siento muchísimo. Quería dar lo mejor de mí, pero siento que no fui profesional. Sinceramente, no recuerdo nada. Muchos fans vinieron hasta Macao y pagaron para verme. Lo siento de verdad. De ahora en adelante, trabajaré en mejorar mi resistencia y seguiré esforzándome al máximo. Desde que era muy joven hasta ahora, me han elogiado, apoyado y querido a pesar de mis defectos. Gracias por eso. ¡Estoy bien! No se preocupen por mí. Espero que todos pasen una buena noche… que descansen bien.” Hyuna

Mensaje que se da tras 3 días del susto que dio su Hyunam cuando se desmayó el pasado el 9 de noviembre durante su concierto en el festival Waterbomb Macao, en China, mientras interpretaba la canción Bubble Pop! sobre el escenario.

Causando alarma entre sus fans, pues todo indica que el desmayo de Hyuna fue tras una drástica pérdida de peso, sin embargo, la cantante del k-pop preocupa más al declarar que no recuerda nada.

#HyunA fainted in the middle of her performance at Waterbomb in Macau. She later posted an apology to the fans who had come from far away and paid to see her, but an unexpected incident occurred. Here’s her apology post:



> “I’m truly sorry. I wanted to show my best, but I feel… pic.twitter.com/X7TH75hXZ8 — 하엘뉴스! (@hlxnews) November 9, 2025

¿Por qué fue el desmayo de Hyuna? Su drástica pérdida de peso en poco tiempo sería la razón

Hyuna no solo alarmó a sus fans por su reciente desmayó, pues tan sólo hace unos días la cantante del k-pop reapareció públicamente, también preocupando a sus seguidores.

Pues Hyuna tuvo una drástica pérdida de peso, tras bajar 10 kilos en tan solo un mes, pues en foto compartida en Instagram mostró su peso con 49 kg.

Misma publicación en la que Hyuna aseguró haberse esforzado por “cambiar el primer dígito” de su peso, en medio de la ola de rumores sobre un posible embarazo tras su reciente matrimonio.

Con ello, médicamente perder peso de manera drástica puede ser grave, ya que puede generar desequilibrios nutricionales, así como desmayos, y otras afectaciones a la salud.