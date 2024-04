Min Hee-jin, la CEO de ADOR, está medida en controversia luego de una pelea con HYBE, que entrometió a BTS y NewJeans, pero ¿quién es?

Te contamos los siguientes datos sobre Min Hee-jin:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Polémicas

Min Hee-jin pelea con HYBE por BTS y NewJeans

¿Quién es Min Hee-jin, la CEO de ADOR que peleó con HYBE?

Min Hee-jin es conocida por su desempeño como creativa en el mundo K-pop, pues ha trabajado en las principales agencias de donde provienen los grupos más exitosos de este género.

Ante ello, a Min Hee-jin se le atribuye el cambio en la dirección visual que tuvieron los grupos de K-pop, para hacer su arte más enfocada en conceptos.

Min Hee-jin, CEO de ADOR y creadora de NewJeans. (@min.hee.jin)

¿Qué edad tiene Min Hee-jin?

Min Hee-jin tiene 44 años de edad, pues su fecha de nacimiento es el 16 de diciembre de 1979.

¿Quién es el esposo de Min Hee-jin?

Se desconoce si Min Hee-jin tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Min Hee-jin?

Min Hee-jin es del signo zodiacal es sagitario, pues nació un 16 de diciembre.

Min Hee-jin, CEO de ADOR y creadora de NewJeans. (@min.hee.jin)

¿Cuántos hijos tiene Min Hee-jin?

Se desconoce si Min Hee-jin tiene hijos.

¿Qué estudió Min Hee-jin?

Min Hee-jin estudió en Seoul Women’s University de donde es licenciada en diseño visual.

¿En qué ha trabajado Min Hee-jin?

Min Hee-jin trabajó como directora creativa de SM Entertainment por 17 años.

Por otra parte, Min Hee-jin ejerció como directora de Hybe Corporation, pero cuando se creó la subsidiaria ADOR, ella fue elegida como la CEO con 20% de las acciones a su nombre.

Min Hee-jin, CEO de ADOR y creadora de NewJeans. (@min.hee.jin)

¿Cuáles han sido las polémicas de Min Hee-jin?

Min Hee-jin ha tenido dos polémicas a lo largo de su carrera como directora creativa de grupos K-pop:

Acusaciones de pedofilia

Pelea con HYBE

En redes sociales, Min Hee-jin ha sido acusada de pedofilia tras haber compartido el cartel de I’ll Take Her Like a Father, una película de 1974.

Y es que además de ello, han señalado que Min Hee-jin usa conceptos como el de Lolita, como inspiración a los grupos K-pop, en este caso NewJeans.

Por otra parte, Min Hee-jin ha entrado en controversia por una pelea con HYBE, donde se vieron envueltos BTS y NewJeans.

Min Hee-jin pelea con HYBE y BTS y NewJeans terminan embarrados

La pelea que comenzó con una auditoría por HYBE acusando a Min Hee-jin de querer quedarse con ADOR, terminó salpicando a BTS y NewJeans.

Según la versión dada por ejecutivos de HYBE, Min Hee-jin planeaba sacarlos de la jugada con su filial, ADOR, de modo que le solicitaron una auditoría y pidieron su renuncia.

Sin embargo, este hecho llevó a que Min Hee-jin explotara y aunque no negó que la auditoría le sorprendió, señaló de equivocada la versión de quedarse con ADOR.

Lo dicho por la CEO de ADOR, es que es imposible que se quede con la empresa sin que los ejecutivos de HYBE se lo aprueben.

En cambio, confirmó que HYBE sí le pidió la renuncia, pero esto por la queja que Min Hee-jin interpuso a que Illit estaba copiando a NewJeans en más de un aspecto.

Sin embargo, esta disputa escaló cuando tras dimes y diretes de Min Hee-jin y HYBE, usuarios aseguran que la creativa hizo brujería a BTS para que se fueran a su servicio militar.

BTS (@bts.bighitofficial )

Y es que pareciera que la guerra entre los grupos K-pop ha sido tanta, que Min Hee-jin habría encontrado en la brujería la manera de silenciar a BTS para impulsar a sus propios talentos.

Por otra parte, hay quiénes aseguran que NewJeans son las más perjudicadas al respecto de las acusaciones a Min Hee-jin, pero ella niega que sea así.

Según Min Hee-jin, es tan unida a NewJeans, que las chicas la han buscado ahora que se encuentra en medio de la polémica, para expresarle sus sentimientos y el dolor que les causa no poderla ayudar a que todo se solucione.

Con información de ‘Drama.Fandom’, ‘Wikipedia’, ‘El Heraldo de México’,